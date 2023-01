À la Une: les républicains américains vont enquêter sur le FBI

Revue de presse des Amériques

Les députés républicains ont approuvé ce mardi 11 janvier la création d’une commission d’enquête parlementaire contre « l’instrumentalisation » des institutions fédérales. Cela concerne le FBI, mais aussi les services des impôts et les procureurs fédéraux. Car les républicains considèrent que l’ancien président Donald Trump, visé par plusieurs enquêtes fédérales, aurait été traité de manière biaisée, injuste, et aurait même été poursuivi pour des raisons politiques, résume le New York Times.

Les élus conservateurs gardent en travers de la gorge la perquisition du FBI à Mar-a-Lago, la villa de l’ancien président-milliardaire en Floride, pour récupérer des dossiers secrets qu’il avait gardés chez lui. Jim Jordan, élu républicain de l’Ohio qui dirigera cette toute nouvelle commission, prévoit de demander l’accès à des documents concernant des enquêtes en cours et même de chercher si les salariés des agences fédérales sont « politisés », croit savoir le quotidien de New York.

La Californie sous la pluie et menacée par un cyclone

Tandis que des pelleteuses retirent la boue qui a submergé les routes à Montecito, où de nombreuses célébrités ont une maison, juste à côté de Santa Barbara, un cyclone s’apprête à toucher ce mercredi le nord de la Californie.

Un secouriste tête baissée, de l’eau jusqu’au genou, s’affiche à la Une du Los Angeles Times. « Quand la pluie va-t-elle cesser de tomber ? », s’interroge le journal sur son site, tout en donnant des conseils pour survivre aux intempéries. Les six tempêtes déjà survenues cet hiver en Californie ont fait au moins 17 morts, soit plus que les feux de forêt ces deux dernières années, rapporte le journal. En Une du New York Times, on voit aussi cette photo impressionnante de deux voitures tombées au fond d’un gigantesque trou formé au milieu d’une route à cause des fortes pluies. Ces catastrophes climatiques pourraient coûter 1 milliard de dollars rien que ce mois-ci en Californie, souligne un expert interviewé par le Los Angeles Times.

Appels des partisans de Jair Bolsonaro à manifester au Brésil

Le journal Estado assure que le président Lula a demandé le renforcement des mesures de sécurité et la mobilisation des forces de l’ordre, car de nouveaux appels à des manifestations violentes sont prévus à Brasilia et dans les grandes villes du pays, précise le quotidien de Sao Paulo.

En attendant de voir si ces manifestations ont lieu ou non, les autorités brésiliennes poursuivent la recherche des organisateurs de l’assaut de dimanche. Dans la presse brésilienne, on en apprend un peu plus sur la manière dont l’attaque a été menée. Le journal O Globo a analysé une centaine de vidéos et de photos des partisans de l’ancien président d’extrême droit qui ont participé aux émeutes de dimanche à Brasilia. Pour le quotidien de Rio, il n’y a pas de doute : des membres de forces de l’ordre ont aidé les manifestants à accéder à la place des trois pouvoirs. Devant la foule, un membre de la police militaire assurait que lui et ses collègues étaient là pour « collaborer » avec les manifestants, ou plutôt « les terroristes », selon les mots de O Globo.

La foule a passé les barrages sans problème, les forces de l’ordre leur ont opposé peu de résistance, selon l’enquête du journal. Des membres de la police militaires ont même indiqué à des partisans de Jair Bolsonaro où se trouvait l’escalier qui mène à la salle principale du Congrès. Au point qu’un manifestant clamait que la police militaire était de leur côté, rapporte encore O Globo. La Cour suprême a émis un mandat d’arrêt contre le chef de la police militaire à Brasilia et contre celui qui était le secrétaire à la sécurité de la capitale, l’ancien ministre de la Justice de Jair Bolsonaro, Anderson Torres.

Haïti : les sanctions américaines et canadiennes auraient des effets positifs sur la sécurité

Un rapport du Centre haïtien d’analyse et de recherche en droits humains (Cardh) transmis à Alterpresse précise que les kidnappings ont diminué de 37 % au dernier trimestre 2022, par rapport au trimestre précédent. Sur toute l’année, les enlèvements ont baissé de 15 % par rapport à 2021.

Pour le Cardh, ces bons résultats s’expliqueraient donc en partie par les sanctions internationales imposées par Washington et Ottawa (contre des hommes politiques et des hommes d’affaires haïtiens notamment), mais aussi grâce aux opérations de la police, par exemple dans le quartier de la Croix-des-Bouquets, à Port-au-Prince, contre le gang des« 400 Mawozo ».

