Reportage

Brésil: après l’assaut sur Brasilia, les dégâts mettent le pays en état de choc

Audio 01:17

De très nombreuses oeuvres ont été saccagées par des manifestants pro-Jair Bolsonaro, lors de leur assaut sur Brasilia. Ici, une statue et les vitres brisées au siège de la Cour suprême, le 9 janvier 2023. © Amanda Perobelli / Reuters

La police brésilienne a libéré mardi 10 janvier « pour des raisons humanitaires » un demi-millier de personnes interpellées après l'assaut de bâtiments officiels à Brasilia dimanche 8 janvier et 527 suspects ont été transférés vers une prison locale. Pendant ce temps, le nettoyage et la remise en état des trois joyaux de l’architecture moderne - le siège du Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême, signés Oscar Niemeyer - se poursuivent.