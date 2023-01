À la Une: aux États-Unis, des documents confidentiels embarrassent Joe Biden

Revue de presse des Amériques

La Maison Blanche avait déjà confirmé que des documents classés confidentiels, qui remontaient à la période où Joe Biden était vice-président de Barack Obama, avaient été trouvés dans l’un de ses anciens bureaux. Mais les médias américains ont révélé ce mercredi 11 janvier que des dossiers supplémentaires ont été retrouvés par des collaborateurs du président. De nombreux journaux du pays rappellent donc cette phrase de Joe Biden, prononcée à la télévision lorsque le FBI avait saisi dans la luxueuse résidence de Donald Trump l’an dernier des documents confidentiels : « Comment est-il possible d’être irresponsable à ce point ? », s’exclamait alors le président.

Un par un, un éditorialiste du Washington Post reprend les arguments des démocrates contre Donald Trump à l’époque, et étrille le président actuel : Joe Biden semble avoir, comme Donald Trump, enfreint la loi, constate-t-il. « Comment expliquer que des faits qui ont eu lieu en novembre ne soient révélés que maintenant ? », s’interroge-t-il aussi. Ne pas poursuivre Biden, alors que Trump est déjà poursuivi, serait très difficile à justifier auprès des Américains, insiste l’éditorialiste.

Les différences entre les dossiers Trump et Biden

Joe Biden a tout de suite transmis les documents aux archives nationales, contrairement à Donald Trump, qui détenait des dossiers encore plus sensibles et avait refusé de collaborer avec la police, ce qui avait mené le FBI à la perquisition spectaculaire du 8 août dernier dans la villa de l’ex-président, souligne un ancien juge dans The Hill. Plus étonnant, le New York Post, un tabloïd conservateur, n’insiste pas tellement sur les torts de Joe Biden, mais s’attaque plutôt à une culture du secret qu’il juge « excessive » au sein de la police et de la justice fédérales.

« Les agences fédérales classent comme confidentiels plus de mille milliards de pages de documents chaque année », s’étouffe son éditorialiste, qui considère qu’elles « abusent » de leur pouvoir. Il soutient donc la création avant-hier par les républicains d’une commission d’enquête parlementaire sur ce qu’ils appellent « l’instrumentalisation » des institutions fédérales.

Le député républicain George Santos refuse de démissionner

Plusieurs députés ont annoncé publiquement qu’il n’est pas le bienvenu dans leurs réunions, car ses mensonges sur sa religion ou encore sur ses diplômes risquent d’entacher l’image du parti, explique The Hill. Mais le chef de file des républicains à la chambre, Kevin McCarthy ne veut pas qu’il démissionne. Son départ rendrait encore plus fragile la timide majorité des républicains à la Chambre des représentants, souligne le journal en ligne.

Un mort supplémentaire dans les manifestations au Pérou

Le mouvement de contestation se poursuit contre la présidente par intérim Dina Boluarte, et pour demander des élections anticipées après la destitution du président Pedro Castillo le 7 décembre 2022. Dans la ville touristique de Cusco, un manifestant a été tué hier. Plusieurs dizaines de manifestants et de policier ont, eux, été blessés, alors que les protestataires tentaient d’envahir l’aéroport et la gare routière, titre El Comercio.

Les manifestations pénalisent le tourisme, souligne aussi le journal conservateur de la capitale, tandis que plus au sud, à Juliaca c’était hier le recueillement. Les cloches ont sonné pour les 17 personnes tuées ce lundi lors de manifestations contre le gouvernement. « Toutes ont été tuées par arme à feu », a confirmé le parquet, comme le rapporte le quotidien La Republica. L’enquête devra déterminer s’il s’agissait bien de tirs des forces de l’ordre, mais la colère était aussi bien présente à Juliaca. La foule, largement composée de membres du peuple autochtone aymara, accuse la présidente Dina Boluarte d’être, elle aussi, responsable.

Une enquête pour homicide et pour génocide a été ouverte contre elle et contre plusieurs ministres par la justice péruvienne. La répression a fait au moins 42 morts.

