Brésil: les attaques envers les médias se multiplient, les journalistes en appellent au gouvernement

Les habitants de Brasilia dans la peur de nouvelles violences

À Brasilia, la sécurité a été considérablement renforcée sur l’esplanade qui mène aux lieux de pouvoir dans la crainte d enouvelles manifestations. Adriana Lucia, qui attend un bus avec sa fille dans une gare routière du centre de Brasilia, se dit encore choquée des images de violences de dimanche. Choquée aussi de l’inaction de la police devant la détermination des manifestants. « C’était ouvert, ils sont entrés et ils ont fait ce qu’ils voulaient, raconte-t-elle. J’ai peur que ça arrive encore, je ne me sens pas en sécurité. Les gens ont perdu la raison. »

Comme elle, Samara, une étudiante de 20 ans, s’attend à ce que les militants pro-Bolsonaro poursuivent leur mouvement : « Je pense que les Bolsonaristes ne vont pas laisser Lula tranquille à la tête du gouvernement. Il y aura d’autres manifestations. Brasilia est aujourd’hui totalement divisée. Tu es pour Bolsonaro ou pour Lula, il n’y a pas d’entre deux. »

Maria, elle, ne sait plus vraiment sur quel pied danser. « Nous les évangélistes, nous allons plutôt dans le sens de Bolsonaro, confie-t-elle. On le soutient toujours aujourd’hui, même si on ne sait plus vraiment pourquoi, à cause de tout ce bazar. Seul Dieu peut nous montrer la voie. »