Les Haïtiens se ruent pour obtenir un passeport pour se rendre aux États-Unis

Depuis l’annonce, dimanche 8 janvier 2023, du président américain Joe Biden des nouvelles mesures autorisant chaque mois 30 000 migrants haïtiens, vénézuéliens, cubains et nicaraguayens à entrer aux États-Unis, à condition que ces derniers aient un parrain y résidant capable de les recevoir, les Haïtiens se pressent devant les bureaux des services migratoires du pays pour déposer une demande de passeport. Aux Gonaïves, le bureau de l’immigration est débordé. Reportage de Ronel Paul.

Il est midi. La file d’attente est interminable devant le bureau de l’immigration situé dans le bâtiment de la direction Générale des Impôts. Certains sont arrivés dès 5 heures du matin et la fatigue se fait sentir. Des gens sont assis à même le sol de chaque côté du couloir.

Personne ne veut répondre aux questions sauf Angelot Louis. C'est un agent qui effectue les démarches pour plusieurs clients qui espèrent ainsi obtenir plus rapidement les documents nécessaires pour l'obtention d'un passeport. Il a dans les mains un lot de timbres fiscaux et est suivi de très près par deux clients. Depuis l’annonce des nouvelles mesures migratoires américaines, il est débordé : « On constate que les gens ont débarqué en foule pour demander leur passeport. Mais le traitement des demandes n’est pas normal ici à l’immigration. Les gens souffrent beaucoup ».

Obtenir une pièce d’identité, notamment un passeport, n’a jamais été facile en Haïti. La forte affluence complique encore plus le travail d'Angelot Louis qui joue l’intermédiaire entre ses clients et le service migratoire : « Pour obtenir un matricule fiscal, la difficulté est énorme. Pour le timbre fiscal, là aussi, la difficulté est énorme. Payer à la caisse est extrêmement difficile. Enfin, une fois tous les documents compilés, il faut atteindre le bureau de l’immigration et c’est, comme vous pouvez le voir, un casse-tête chinois ».

La quantité de personnes massées dans le hall du bâtiment rend l’air irrespirable. Les gens transpirent, mais personne ne se risque à sortir pour prendre l’air à l’extérieur de peur de perdre sa place. Quitter Haïti à tout prix, c'est le rêve de beaucoup d’Haïtiens.

