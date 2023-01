A la Une: au Venezuela, Nicolas Maduro se félicite de son bilan 2022

Revue de presse des Amériques

Le président vénézuélien a présenté jeudi 12 janvier devant l’Assemblée son bilan de l’année 2022. Cette Assemblée est « légitime », « même si ça fait mal [...] aux empires anciens et nouveaux », a-t-il commencé par clamer, haut et fort, sous les applaudissements d’un Parlement totalement acquis à sa cause, puisque l’opposition avait boycotté les élections de 2020.

« L’économie vénézuélienne affiche une croissance de 15 % en 2022 », titre le Correo del Orinoco, organe de presse officiel, sous une photo de Nicolas Maduro, debout à la tribune, entouré de portraits de son prédécesseur Hugo Chavez.

Les médias d’opposition ont vérifié les déclarations du chef de l’État. La croissance ? C’est une déclaration trompeuse, assure Tal Cual, tant l’économie vénézuélienne s’est effondrée ces dernières années... En termes absolus, elle fait beaucoup moins bien que son voisin colombien notamment. Quant aux pertes causées par les sanctions américaines, là aussi, pour Tal Cual, c’est à nuancer. La production pétrolière, par exemple, avait déjà commencé à s’effondrer bien avant les sanctions, avance le journal.

Alors que l’inflation aurait dépassé les 300 % en 2022, d’après des estimations de cabinets privés, le média indépendant Efecto Cocuyo souligne que le président n’a annoncé hier aucune hausse des salaires, malgré les demandes insistantes de retraités et d’enseignants qui ont manifesté ces derniers jours.

États-Unis : un procureur spécial pour enquêter sur Joe Biden

Pour éviter des soupçons de partialité de la justice fédérale, qui enquête déjà sur les dossiers confidentiels trouvés chez Donald Trump en août dernier, le ministre de la Justice a nommé hier un procureur spécial pour faire la lumière sur les documents retrouvés chez le président Joe Biden depuis novembre. « Biden sur la défensive », titre le Boston Globe. Le visage de Robert Hur, celui qui enquêtera sur le président, s’affiche en Une du journal USA Today, et sur les sites de The Hill, et de Newsweek, qui souligne que c’est la première fois depuis près de 20 ans qu’un président démocrate en exercice fait l’objet d’une telle enquête.

La décision du ministre de la Justice a été reçue par les élus républicains avec « un mélange d’approbation et de déception », précise le magazine avec une pointe d’ironie, avant de poser la question suivante : « Merrick Garland vient-il tout juste de plomber une éventuelle candidature de Joe Biden à la présidentielle de 2024 ? »

En Haïti, de « timides » commémorations du séisme de 2010

Le gouvernement d’Ariel Henry n’a fait que le « strict minimum » cette année, à l’occasion du treizième anniversaire du tremblement de terre meurtrier de 2010, tacle Le Nouvelliste. Aucune offrande florale n’a été déposée par les autorités devant le mémorial dédié aux victimes à Saint-Christophe, 8 kilomètres au nord de Port-au-Prince. Il y a simplement eu une courte cérémonie au palais présidentiel et des tweets du président de facto appelant à la « réconciliation », rapporte l’agence Alterpresse.

Canada : des nouvelles victimes des pensionnats autochtones ?

En Saskatchewan, dans l’ouest du pays, la mâchoire d’un enfant d’entre 4 et 6 ans, mort il y a environ 125 ans, a été découverte près de l’un des plus anciens pensionnats catholiques pour autochtones, qui a fermé ses portes en 1998, rapporte le journal canadien La Presse. Près des bâtiments, la Première Nation Star Blanket assure qu’à l’aide de radars, près de 2 000 lieux d’intérêts ont été identifiés, précise Le Devoir, ce qui laisse penser que de nouveaux corps d’enfants autochtones enterrés clandestinement pourraient être découverts là-bas dans les prochaines semaines.

À cause de maladies, de mauvais traitements et de privations (un système qualifié de « génocide culturel » par une commission d’enquête canadienne en 2015), des milliers d’enfants autochtones du Canada sont morts dans ces pensionnats entre la fin du XIXe siècle et les années 1990.

