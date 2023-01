Clemencia Tamayo, militante contre la faim et la pauvreté en Colombie

Portrait libre

Lorsqu’elle s’engage en 1999 comme volontaire dans la fondation Saciar, une banque alimentaire, Clemencia Tamayo est loin d’imaginer que 23 ans plus tard, on aura encore besoin de son aide. Depuis la pandémie, la pauvreté a encore augmenté et trouver assez d'aliments pour nourrir les plus démunis est un défi quotidien.

De notre correspondante à Medellin,

Pour Clemencia Tamayo, tout a commencé par un diagnostic médical. Lorsque les médecins lui annoncent qu’elle est atteinte d’un lymphome, son univers s’écroule. Nous sommes en 1992. Clemencia a 32 ans. Et si rien ne garantit sa guérison et sa survie, pas question pour elle de baisser les bras. Après une lutte acharnée et plusieurs traitements, l’infirmière spécialisée dans la détection de cancer du sein parvient à vaincre la maladie.

C’est alors un soulagement qui la pousse à réfléchir. « J’ai vu la mort de près, raconte-t-elle 30 ans plus tard, dans une cantine de la fondation Saciar à Medellin. J’ai fait un point sur ma vie et mon mode de vie. Je me suis dit que Dieu m’avait donné une nouvelle opportunité et je ne voulais pas la gâcher. Alors, j’ai décidé de l’utiliser pour servir les autres. Je suis donc devenue volontaire à plein temps au sein de la fondation Saciar. J’ai d’autres ressources financières qui me permettent de ne plus travailler comme infirmière. »

De la gestion administrative à la distribution de colis ou au service des plats dans les temples-cantines de la fondation (le site d’accueil possède une chapelle pour prier en plus de servir de cafétéria), Clemencia est sur tous les fronts. C’est une battante au cœur tendre. Ses formes généreuses et son grand sourire attirent tous les enfants.

Dans cette cantine de la « Comuna 7-Vallejuelos », impossible de faire 100 mètres sans qu’un enfant ne lui tombe dans les bras. Cette tendresse nourrit son combat qui lui a brisé le cœur plus d’une fois. La pauvreté est un spectacle douloureux. « C'est triste de se rendre compte que le repas que les enfants et les personnes âgées mangent dans nos cantines, c'est leur seul repas de la journée. C’est le cas surtout pour les personnes âgées, constate Clemencia Tamayo. On les voit tenter de garder un peu de nourriture pour plus tard. C'est triste aussi de voir que le lundi est le jour où les enfants mangent avec le plus d'appétit parce qu’en fait, ça veut dire que durant le week-end, ils n'ont pas été suffisamment nourris. »

Le taux de pauvreté en hausse

« La récompense du travail de bénévole vient avec le temps, assure la bénévole. Petit à petit, les liens se tissent. La confiance, le sourire et la joie font leur retour. » Dans la cantine de quartier, douze tables de douze places sont installées dans une paroisse. Près de l’entrée, une chapelle en libre-service est à disposition. Une quinzaine de mamans s’activent pour servir les repas. Toutes sont bénévoles et la plupart ont leurs enfants assis à ces tables. Au menu aujourd’hui, de la soupe accompagnée de poisson pané, de riz et de salade. Entre les rires et le brouhaha des discussions, la pauvreté est invisible à l’œil nu. On se croirait dans une cafétéria d’une école ordinaire de 110 élèves. Elle est pourtant omniprésente.

« Avec le temps, on note des changements dans le comportement des personnes qui viennent ici, observe encore Clemencia. Mais la faim ne change pas ! C'est toujours là ! Chaque jour, les conditions de vie dans le pays continuent à se dégrader. C'est de plus en plus difficile. » En Colombie, plus de 21 millions de personnes vivent dans une situation de pauvreté. Les 13 cantines de la fondation Saciar ne suffisent pas, ni les dons. D’après Clemencia, ils ont baissé, car les donateurs aussi rencontrent des problèmes financiers. L’inflation de plus de 12% dans le pays andin y est pour quelque chose. La hausse des prix freine les dons.

La fondation Saciar a été fondée sur le modèle des Restos du cœur français, il y a plus de 20 ans. À sa création en 1999, l’ancienne directrice de l’Alliance française de Medellin avait aidé des familles colombiennes à créer la première banque alimentaire du pays. Plus de 20 ans plus tard, la fondation distribue des colis alimentaires à 108 000 personnes, avec le soutien de plus de 400 organisations humanitaires, et 1 500 mangent chaque jour dans les cantines. « Aujourd’hui, plus que jamais, l’existence des banques alimentaires est nécessaire. Dernièrement, on a ouvert une nouvelle cantine dans la "comuna 13-San Javier", près du site où il y avait une fosse commune des victimes du conflit armé, indique encore Clemencia. On est en train de les exhumer. »

Cette violence est un autre facteur de l’augmentation de la pauvreté. La majorité des bénéficiaires que reçoit Clemencia sont des déplacés ou des réfugiés qui ont fui leurs régions natales à cause des violences ou de menaces. C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’a été créée la fondation. Le conflit armé avec les guérillas poussait à l’exode des millions de Colombiens. Les accords de paix signés en 2016 n'ont rien réglé. « C’est une paix entre guillemets. La faim, la violence et le flux de déplacés continuent. »

