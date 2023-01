Pérou: l'état d'urgence a été décrété dans quatre régions

Alors que le pays fait face depuis le 7 décembre 2022 à des manifestations permanentes, parfois très violentes - on parle d’au moins 42 victimes - suite à la destitution et à l’arrestation du président Pedro Castillo, le gouvernement péruvien a décrété, ce samedi 15 janvier, l’état d’urgence dans une partie grande partie du pays. Une mesure qui restera en vigueur pendant trente jours.

L'état d’urgence mis en place par le gouvernement péruvien concerne quatre régions. Celle de la capitale, Lima, mais aussi les régions de Cuzco, Callao et Puno, des épicentres de la contestation. Le gouvernement péruvien a pris cette décision, car à compter de ce lundi, des marches devaient partir de ces différentes régions avant de rejoindre la capitale du pays.

Ce décret permet à l’armée d’intervenir aux côtés de la police pour des opérations de maintien de l’ordre alors que le Pérou connaît des manifestations quotidiennes et des blocages depuis plus d’un mois. La vice-présidente, Dina Boluarte, qui a pris les rênes du pays suite à la destitution et l’arrestation du président Pedro Castillo le 7 décembre dernier, fait face à la grogne d’une partie de la population, principalement dans le sud du pays.

Les protestataires, qui estiment qu’elle a trahi Pedro Castillo, réclament son départ et la tenue d’élections anticipées. Le pays est littéralement bloqué depuis plus d’un mois. Et, pour tenter de relancer l’activité malgré ce mouvement de contestation, le gouvernement a tout de même annoncé la réouverture de l’aéroport de Cuzco, vital pour le tourisme, car il permet entre autre d’accéder au fameux Machu Picchu, l’ancienne cité inca, située en plein milieu des Andes.

