À la Une: premières inculpations au Brésil après le saccage des lieux de pouvoir

La presse brésilienne revient sur les procédures judiciaires enclenchées contre les manifestants soupçonnés d’avoir organisé les manifestations violentes du 8 janvier dernier à Brasilia. Au Venezuela, le journal d’opposition El Nacional raconte la « rage » des employés de la fonction publique qui exigent des augmentations de salaire.

Au moins 39 personnes sont désormais soupçonnées d'être derrière la mise à sac du Congrès, de la présidence ou encore de la Cour suprême brésilienne. Selon A Folha, quotidien de Sao Paulo, le procureur général de la République (PGR) les poursuit entre autres pour association de malfaiteurs, tentative d'abolition de l'État de droit et détérioration de lieux publics. Le PGR réclame leur placement en détention provisoire ainsi que le blocage de leurs avoirs pour une somme équivalente à 7 millions d'euros, censée couvrir les dégâts.

Leurs photos sont alignées en Une d’O Globo. Dans les pages intérieures du journal carioca, on en apprend plus sur une quinzaine d'hommes et de femmes associées aux forces de sécurité. Parmi eux, « des policiers militaires, des militaires de réserve ou d'active », dont de nombreux gradés. Leur identification a notamment été permise grâce aux vidéos courtes publiées sur leurs comptes TikTok ou Instagram, où ils s'affichaient à proximité des immeubles officiels envahis, avec le maillot de l'équipe du Brésil sur le dos.

Le média brésilien en ligne Metropoles publie ainsi une vidéo de l'ex-président brésilien. Sous le soleil de Floride, le dirigeant d'extrême droite est souriant face à une poignée de ses partisans. Pendant la discussion informelle, Jair Bolsonaro défend son bilan tout en admettant « quelques erreurs » pendant son mandat... Elles ne sont pas détaillées, mais « rien de grave » selon l'ancien chef d'État.

La colère des fonctionnaires du Venezuela

« La frustration s'est transformée en rage » dans les rues de la capitale, selon El Nacional alors que des centaines d'enseignants, d'infirmières, y ont défilé lundi 16 janvier pour réclamer la hausse de leurs salaires. Sur les photos publiées par le journal d'opposition, on voit ainsi les pancartes et les revendications : « Messieurs du gouvernement Maduro, nous ne voulons plus payer pour vos goûts de luxe ». Les témoignages aussi de ces manifestants qui disent « devoir vendre leurs affaires pour survivre » et « souffrir de la faim ».

Au Pérou, les manifestants veulent converger vers Lima

La Republica suit la situation en direct… Le journal de centre-gauche suit des habitants de Cuzco, dans le sud-est, qui ont pris la route vers la capitale à bord de bus recouverts du drapeau rouge, blanc, rouge du pays. Les manifestants qui viennent aussi du nord, d'après le quotidien qui raconte comment des habitants de Lambayeque s'apprêtent à se rendre à Lima pour participer à la grève nationale programmée pour le 19 janvier.

Le quotidien conservateur Comercio note en revanche que 150 000 voyageurs subissent les conséquences des « révoltes » dans le sud du pays, alors que 600 vols ont dû être annulés depuis le mois dernier.

Des frictions entre la Colombie et le Guatemala

Le journal guatémaltèque La Hora relate ainsi comment le président colombien Gustavo Petro a annoncé sur Twitter le rappel de son ambassadeur dans le pays d'Amérique centrale. Un coup de colère de Bogota qui fait suite à une procédure ouverte par la Feci, le parquet spécial contre l'impunité du Guatemala. Ce dernier met en cause l'actuel ministre colombien de la Défense Ivan Velazquez.

Le juriste de profession a dirigé la commission internationale contre l'impunité du Guatemala, la CICIG, de 2013 jusqu'à sa dissolution en 2019. Cette autorité judiciaire, créée en 2006 par les Nations unies, a notamment été chargée de mener des enquêtes indépendantes sur les crimes les plus graves commis dans le pays, dont des scandales de corruption.

Le site de la TV Azteca Guate reprend le communiqué officiel du patron de la Feci. Le nom d’Ivan Velazquez y est notamment cité dans une procédure ouverte contre plusieurs anciens membres des autorités judiciaires, dont la CICIG. Une enquête sur des délits « d'obstruction de la justice, d'abus de pouvoir, et de conspiration », en marge de l'affaire dite « Odebrecht », la société brésilienne de travaux publics est mise en cause dans un scandale de corruption qui éclabousse les plus hautes institutions du Guatemala.

Moins de pluies, plus de froid en Californie

Mercury News titre sur le bout du tunnel après quasiment un mois de tempêtes sans interruption. Le journal de la baie de San Francisco fait en parallèle l'inventaire des dégâts, avec des photos des inondations dans les « trailers parks », ces terrains remplis de caravanes généralement occupées par des personnes défavorisées. Le Mercury News qui met en avant les chiffres des tempêtes. Un seul à retenir : il serait tombé cent mille milliards de litres d'eau sur l'État de l'Ouest américain en trois semaines. Après les pluies, pas de beau temps : le Los Angeles Times prévoit des températures négatives à Los Angeles d'ici la fin de la semaine. Le président Joe Biden est attendu après-demain en Californie pour constater les dégâts.

Les images inédites d’un nouveau serpent en Équateur

La chaîne américaine CNN diffuse une vidéo d'un boa nain découvert en tout début d'année dans le parc national de Yasuni, qui couvre la jungle amazonienne, un tout petit serpent orange qui fait une trentaine de centimètres… Bien loin des habituels boas constrictors dix fois plus long et capable d'avaler « un cochon en entier ».

