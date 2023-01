Haïti: vaste coup de balai au sein de la justice du pays

Une vue de la Cour de cassation à Port-au-Prince, à Haiti le 7 juillet 2021. (Image d'illustration) AFP - VALERIE BAERISWYL

Grand coup de balai au sein de la justice haïtienne : le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) a refusé la certification à trente juges, soit un peu moins de la moitié des magistrats qui étaient sur la liste qu’il avait à examiner. De telles évaluations, qui sont organisées à intervalle très irrégulier, sont un témoignage de plus quant à l’état plus que préoccupant dans lequel se situe Haïti, sur le plan politique, sécuritaire et donc aussi judiciaire.