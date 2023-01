Mexique: un ancien chef de la police jugé à New York pour trafic de drogues

Le procès de Genaro García Luna, chargé de la lutte contre les cartels, est accusé par la justice américaine d’avoir contribué au narcotrafic en complicité avec le cartel de Sinaloa. Il a aussi dirigé la capture de la Française Florence Cassez, accusée de faire partie d'un gang du crime organisé.

Avec notre correspondante à Mexico, Emmanuelle Steels

Arrêté en 2019 aux États-Unis, il était passé maître dans l’art de la simulation. Pendant douze ans, au cours de deux gouvernements successifs, Genaro Garcia Luna a fait croire à tout un pays qu’il luttait contre les actions sanguinaires des cartels. À présent, l’ancien chef de la police mexicaine est sur le banc des accusés et il sera jugé pour narcotrafic par le même tribunal qui a condamné en 2019 Joaquin « El Chapo » Guzman, le chef du cartel de Sinaloa, à la prison à perpétuité. Ce mardi se tient l’audience de sélection du jury.

L’homme qui a dirigé la soi-disant guerre contre le crime organisé en 2006 sous le gouvernement de Felipe Calderón, aurait en réalité reçu des millions de dollars de l’organisation d’El Chapo pour assurer sa protection et garantir le trafic de cocaïne à destination des États-Unis. En octobre 2020, il a plaidé non coupable de cinq chefs d'accusation devant la justice américaine. Il encourt une peine minimale de dix ans de prison pouvant aller jusqu'à la perpétuité.

Une arrestation montée de toute pièce

Depuis l’affaire Florence Cassez, les Mexicains avaient surnommé García Luna « le scénariste ». Il avait monté de toute pièce une fausse opération policière transmise en direct à la télévision pour faire croire à la capture d’une bande de kidnappeurs prétendument dirigée par cette Française et son compagnon, Israel Vallarta. La Française avait été condamnée en 2008 à 96 ans d'emprisonnement pour enlèvement et séquestration. Sa peine avait été réduite en appel à 60 ans en 2009, et le 23 janvier 2013, elle avait été libérée après l'annulation de sa condamnation par la Cour suprême du Mexique. Le président actuel, Lopez Obrador, cite régulièrement cette machination médiatique et judiciaire comme un exemple de la corruption qui prévalait à l’époque de García Luna.

