À la Une: Haïti, réactions à la mise à l’index du juge de PetroCaribe

Des militants et des membres de partis d'opposition défilent lors d'une manifestation demandant des comptes aux dirigeants pour avoir prétendument gaspillé des milliards de dollars de recettes provenant du programme pétrolier à prix réduit PetroCaribe du Venezuela, le 18 novembre 2018 (Image d’illustration)

En début de semaine le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) a refusé la certification à trente juges. Parmi eux Ramoncite Accimé en charge notamment du dossier PetroCaribe.

Publicité Lire la suite

Ce mercredi, le Nouvelliste donne la place aux réactions suite à cette annonce. « Ce n'est pas une surprise » pour le Réseau national de défense des droits humains. « C'est un magistrat indexé pour ses comportements anti-déontologiques de manière générale ». L'avocate de l'organisation, Marie Rosie Ducénat Auguste, rappelle notamment que dans le dossier PetroCaribe, « aucune mesure conservatoire n'a été prise à l'encontre des dilapidateurs des fonds ». PetroCaribe est ce programme de vente de pétrole vénézuélien à Haïti à des prix subventionnés. C'est aussi un immense scandale de corruption impliquant plusieurs présidents haïtiens. Finalement, l'instruction a elle aussi été menée « avec des motivations économiques par Ramoncite Accimé », selon Marie Rosie Ducénat Auguste.

La nomination de ce magistrat était en elle-même un fort indice sur le « manque de volonté réelle du gouvernement de réaliser le procès PetroCaribe » selon Velina Charlier qui fait partie du mouvement citoyen anticorruption des PetroChallengers. Mais pour les deux femmes, cette reconnaissance publique des failles que représente Ramoncite Accimé n'est qu'un début dans le travail que la société haïtienne doit mener pour plus de justice. L'ancien sénateur et Premier ministre élu par l'accord de Montana, Steven Benoît, appelle lui aussi à aller plus loin afin de permettre des décisions de justice indépendante.

Dans l'affaire PetroCaribe Le Nouvelliste rappelle que la communauté internationale a elle aussi failli à ses devoirs en faisant preuve de passivité alors que la population haïtienne, elle, demandait une coopération pour retracer les fonds détournés et placés à l'étranger. La fondation Je Klere demande maintenant la nomination d'un nouveau juge dans ce dossier afin de répondre aux revendications du peuple haïtien.

Pérou : Dina Boluarte entre appel au calme et mise en garde

Des manifestants des provinces andines et rurales, épicentre des contestations, sont en route pour Lima, la capitale. Ils annoncent une grande marche ce jeudi 19 janvier. Objectif : la démission de la présidente Dina Boluarte, la dissolution du Congrès et de nouvelles élections. La présidente refuse de démissionner, mais elle multiplie les appels au dialogue.

C'est sous cet angle que le présente le journal El Peruano qui cite la présidente : « Le gouvernement tend la main et ouvre son cœur à ceux qui sont dans la rue aujourd'hui », affirme-t-elle. Elle se dit prête à recevoir les manifestants au Palais du gouvernement pour discuter. Elle a rappelé ses politiques de développement des infrastructures, de l’accès à l’alimentation et de lutte contre la pauvreté. Mais en équilibre sur un fil, la présidente n'a pas manqué de rappeler les limites légales qu'encadrent les manifestations. Si les rassemblements ne se font pas pacifiquement, ils seront illégaux.

C'est sur ce ton plus dur que La Républica choisi d'ailleurs de la citer : « Nous savons que la demande de formation d'une assemblée constituante n'est qu'un prétexte pour bloquer les routes, tout comme la fermeture du Congrès ». Ainsi, de son point de vue, les manifestants qui exigent une nouvelle Constitution sont tout simplement manipulés et dans l'erreur. Difficile donc d'imaginer l'ouverture d'un dialogue avant demain, jour annoncé de la grande marche à Lima.

► À lire aussi : Le Pérou en ébullition, la présidente Boluarte appelle au calme

Venezuela : le dialogue en péril

Nous avions suivi avec vous l'avancée du dialogue entre opposition et gouvernement vénézuélien. Aujourd'hui, le chef de la délégation gouvernementale alerte sur l'avenir de ces discussions. Le quotidien pro-gouvernemental Ultimas Noticias relaie sa prise de parole devant l'Assemblée nationale. Jorge Rodriguez appelle l'opposition à mettre en application les accords passés au Mexique en septembre dernier. En bref, il faut rendre les 3 200 millions de dollars bloqués à l'étranger. Sans la mise en œuvre de cette promesse, les discussions ne pourraient, selon lui, pas continuer.

Fin novembre, les différentes parties prenantes de ces discussions avaient en effet validé la mise en place d'un plan chapeauté par les Nations unies pour déplacer ces fonds. Aucune date n'a été donnée pour la réalisation concrète du transfert. La semaine passée, déjà, le président Nicolas Maduro a conditionné la poursuite du dialogue à la levée des sanctions américaines.

► À lire aussi : Venezuela: le retour de Nicolas Maduro sur la scène internationale face à une opposition divisée

États-Unis : la liberté d’expression en péril ?

Le Washington Post relate dans un article la difficulté d'organiser des débats publics dans l'Amérique d'aujourd'hui. L'image de cette Amérique plus que jamais divisée est souvent mise en avant dans les médias internationaux. Le Washington Post entre dans le concret avec cet article. Le conseil scolaire d'école de la ville de Greeley dans le Colorado est ainsi soumis à de nouvelles règles de débats avec notamment une réduction du temps de parole pour chaque intervenant. Dans le Minnesota, la ville de Rochester a choisi de réduire le nombre de réunions ouvertes au public après des altercations et des accusations non fondées. Dans l'Oregon, la ville de Salem, elle, a opté pour des réunions par vidéoconférence avec la possibilité tout simplement de couper le micro des intervenants trop véhéments. Les exemples se multiplient.

Pour certains représentants du pouvoir public, permettre aux citoyens de s'exprimer empoisonne parfois le débat plus qu'il ne l'enrichit. Pour d'autres, limiter la prise de parole pour éviter les altercations revient à remettre en cause le premier amendement de la Constitution : le droit du peuple à exprimer ses doléances. Personne n'a de réelle solution, mais le Washington Post pose ainsi sur le papier la question des limites de la liberté d’expression. Comment continuer de construire ensemble dans cette nation si polarisée ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne