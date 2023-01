À la Une: la fermeté des autorités péruviennes face aux manifestants

Revue de presse des Amériques

La situation au Pérou ne cesse de se tendre avec ce jeudi de nouvelles manifestations, parfois violentes, notamment à Lima, où des milliers de Péruviens venus de tout le pays se sont rassemblés. Des manifestants qui ne sont pas près de renoncer, malgré la fermeté affichée par les autorités, comme l’a encore rappelé la présidente par intérim.

Dina Boluarte a de nouveau pris la parole pour à nouveau s’en prendre aux manifestants : « À tous ceux qui marchent tous les jours : qui vous finance ? Parce que vous ne travaillez plus. Quel argent ramenez-vous dans vos foyers ? Vous êtes en train d’abandonner vos familles pour aller manifester dans la rue. Et dans vos protestations, il n’y a pas d’agenda social dont le pays a besoin. Dans vos protestations, vous demandez des choses que vous savez être en marge de la loi. Vous voulez briser l’état de droit. Vous voulez créer le chaos et le désordre et dans ce chaos et ce désordre, prendre le pouvoir de la nation. Vous avez tort. »

D’après Peru 21, dans sa déclaration télévisée, la présidente péruvienne menace de représailles les protestataires qui font usage de violence, même si elle se dit prête au dialogue avec les autres. Si Dina Boluarte dénonce des actes de vandalisme qui auraient été préparés en amont, notamment pour occuper trois aéroports du pays, pas un mot sur les victimes de ces manifestations, lamente La Republica. Le quotidien rappelle que le bilan est désormais de cinquante morts après le décès ces quarante-huit dernières heures de trois manifestants supplémentaires. Trois personnes tuées par balle, précise La Republica.

Joe Biden minimise l’affaire des documents classés

Le président américain était hier en déplacement en Californie où l’état de catastrophe majeure a été décrété le week-end dernier suite à des pluies diluviennes qui ont provoqué des inondations. Et Joe Biden s’est exprimé sur l’affaire des documents confidentiels même si, comme il s’en est confié, il préférerait parler d’autres sujets.

Et le président américain a décidé de minimiser cette affaire, comme le titre ce matin le quotidien canadien Le Devoir. « Je pense que vous allez voir que c’est du vent. Je n’ai aucun regret. J’applique ce que les avocats m’ont dit qu’ils voulaient que je fasse. C’est exactement ce qu’on fait », a-t-il expliqué devant un parterre de journalistes. Le quotidien rappelle qu’il s’agit là « d’une affaire délicate pour Joe Biden, qui envisage de se représenter en 2024, et pour les démocrates dans leur ensemble. Car ces derniers ne se sont pas privés de critiquer l’ancien président républicain Donald Trump, visé par une enquête judiciaire pour avoir conservé des cartons entiers de documents à son départ de Washington en 2021 », rappelle Le Devoir.

Donald Trump condamné par un tribunal fédéral

L’ancien président américain a été condamné pour avoir intenté un procès « futile » à Hillary Clinton, en l’accusant de tentative de tricherie à la présidentielle de 2016, détaille le Miami Herald. Et c’est un juge fédéral de l’État de Floride qui a donc condamné l’ancien président américain a versé un million de dollars.

Le juge Donald Middlebrooks estime que ce dernier est coupable d’utilisation abusive des tribunaux. Donald Trump va donc devoir payer les frais de justice de la partie adverse, en l’occurrence d’Hillary Clinton.

