Bolivie: à Potosí, un méga gisement d'argent qui ne fait pas que des heureux

Le Cerro Rico, en arrière-plan sur cette photo prise à Potosí, en Bolivie, en 2018. Sommet andin célèbre pour avoir fourni de grandes quantités d'argent à l'Espagne pendant l'ère coloniale. © AP - Juan Karita

Après sept ans d'exploration, l'entreprise canadienne New Pacific Metals vient d'annoncer les résultats d'une étude d'évaluation économique du projet Silver Sand, en Bolivie. Et c'est prometteur, selon la société, qui détient l'ensemble du site. Un méga gisement d'argent, susceptible de transformer la zone en immense mine à ciel ouvert. Cette éventualité ne fait pas que des heureux et soulève des questions.