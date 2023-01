Intempéries en Californie: Joe Biden sur place pour apporter son soutien

Joe Biden était en Californie, sur la côte ouest des États-Unis, ce jeudi 19 janvier. Après plusieurs jours d’intempéries qui ont fait 21 morts et un disparu, un enfant de cinq ans, le président américain est venu constater les dégâts et apporter le soutien de l’État fédéral.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

« S’il y en a qui ne croient pas au changement climatique, c’est qu’ils doivent dormir depuis deux ans. » Joe Biden a désormais l’habitude de survoler la Californie pour constater les dégâts des catastrophes naturelles. L’an dernier, c’était pour les incendies, cette année, c'est pour la pluie. À chaque fois, il faut reconstruire et c’est de pire en pire.

« La clé, ce n’est pas simplement de reconstruire, c’est de reconstruire plus solide. Depuis que je suis devenu président, nous avons dépensé neuf milliards de dollars en aide d’urgence à la Californie pour les événements climatiques extrêmes qu’elle a dû traverser. Neuf milliards. Et ces semaines ont montré l’effet cumulé de ces désastres. Par exemple, les endroits qui ont été ravagés par des incendies présentent maintenant des risques de glissement de terrain. Les causes de la météo extrême, comme le changement climatique, impliquent des tempêtes plus fortes et plus fréquentes. Des sécheresses plus fortes et une saison des incendies plus longues. »

L'affaire des documents dans tous les esprits

Et le président de vanter son plan pour les infrastructures. Mais malgré la gravité de la situation et les morts, la seule question posée porte sur l’affaire des documents retrouvés à son domicile et dans un bureau privé.

« Écoutez, nous avons trouvé quelques documents (...) qui étaient rangés au mauvais endroit, nous les avons immédiatement remis aux Archives et au ministère de la Justice », a dit le président. « Je pense que vous allez voir que c'est du vent. Je n'ai aucun regret. J'applique ce que les avocats m'ont dit qu'ils voulaient que je fasse. C'est exactement ce qu'on fait », a-t-il poursuivi, ajoutant qu'il coopérait « entièrement » avec la justice. « Ça m’énerve », a-t-il conclu avant de rentrer à la Maison Blanche.

