États-Unis: les anti-avortement, victorieux et combatifs, défilent à Washington

La cinquantième Marche pour la vie, la première depuis l’annulation par la Cour suprême américaine du droit constitutionnel à l’avortement, a eu lieu ce 20 janvier à Washington. Des milliers de personnes étaient rassemblées, dans un état d’esprit à la fois victorieux et combatif.

L’hymne national, la déclaration d’allégeance au drapeau, des prières dites par des évêques, c’est l’Amérique conservatrice qui se rassemble dans la capitale, raconte notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin.

Pour de nombreux participants, comme Linda Heilman, il ne s’agit pas de célébrer une victoire mais d’aller encore plus loin. « Maintenant, dit-elle, cela concerne tous les États et maintenant, nous avons au moins 51 batailles à gagner plutôt qu’une bataille nationale. Maintenant, il faut y aller État par État. »

Mais l’idée d’une interdiction nationale n’est pas abandonnée. En tête de cortège, Jesse Hughes, un étudiant de la Liberty University qui précise qu’il a été adopté, espère franchir une étape supplémentaire : « Personnellement, je préférerais une interdiction nationale avec des exceptions comme le viol ou la vie de la mère. Cependant, je crois bien sûr que nous devons prendre les choses les unes après les autres. Si nous pouvons obtenir une interdiction complète, c’est génial, mais si nous ne pouvons obtenir qu’une interdiction après 15 ou 20 semaines, ce serait quand même une énorme victoire et nous pouvons nous en servir pour aller plus loin. »

La marche s’est arrêtée devant le Capitole pour faire passer le message aux élus. Comme c’est un mouvement bien organisé et qui se nourrit lui-même, le chef de la nouvelle majorité républicaine à la chambre, Steve Scalise, était là pour encourager les nombreux jeunes présents à s’inscrire sur les listes électorales et à voter pour les candidats pro-vie aux prochaines élections.

Cinquantenaire de l’arrêt Roe v. Wade

Cette marche des anti-IVG avait débuté en 1974 pour contester l'arrêt Roe v. Wade, adopté un an plus tôt par la Cour suprême et garantissant le droit des Américaines à interrompre leur grossesse.

Une fois par an, en janvier, des opposants à l'avortement venus de tous les États-Unis marchaient ainsi jusqu'au bâtiment de marbre blanc qui abrite le temple du droit pour lui demander de revenir en arrière.

Le 24 juin, la Cour, profondément remaniée par l'ancien président républicain Donald Trump, leur a donné raison, rendant à chaque État la liberté d'interdire les IVG sur leur sol, ce qu'une quinzaine se sont empressés de faire.

Mais dès ce dimanche 22 janvier, pour ce qui aurait été le 50e anniversaire de l'arrêt Roe v. Wade, ce sont les défenseurs du droit à avorter qui descendront dans les rues, lors de rassemblements prévus dans plusieurs villes.

L’arrêt Roe contre Wade, qu’est-ce que c’est ? C’est l’une des décisions les plus importantes de la Cour suprême américaine. Cette jurisprudence, datant de 1973, est celle qui reconnaît le droit à l’avortement au niveau fédéral, au nom du respect de la vie privée. Elle tient son nom de l’affaire opposant « Jane Roe », de son vrai nom Norma McCorvey, à l’avocat texan de la défense, Henry Wade. Enceinte pour la troisième fois à l’âge de 21 ans, la jeune Texane souhaite avorter, mais les lois de son État l’interdisent. Elle saisit donc la plus haute juridiction du pays, qui affirme alors que le 14e amendement de la Constitution protège le droit des femmes à disposer de leur corps. Depuis cette décision, de nombreux États cherchent à contourner cette jurisprudence à l’aide de nouvelles législations. S’ils ne peuvent pas directement interdire l’avortement, ils peuvent toutefois exiger le consentement du conjoint ou des parents, pour les mineurs. Ou encore réduire le délai durant lequel la mère peut recourir à l’avortement, comme c’est le cas au Texas aujourd’hui.

