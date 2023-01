Canada: à Montréal, l'incompressible coût environnemental du ramassage de la neige

Reportage

Chaque hiver, la ville de Montréal, au Canada, reçoit près de deux mètres de neige sur les 250 km² de son territoire. Pour s'en débarrasser, une véritable machine logistique se met en place, avec des coûts environnementaux difficilement réductibles.

De notre correspondant à Montréal,

C'est un spectacle auquel les Montréalais finissent par ne plus prêter attention. Après une tempête de neige comme celle du week-end dernier, le 14 janvier 2023, un flux tendu de véhicules de chantier se met en place pour dégager les routes et les trottoirs.

« Nous avons une flotte de près de 2 200 appareils sur le terrain, des petits bombardiers, comme on les appelle, pour déblayer les trottoirs, des pelleteuses sur les routes, des sortes de moissonneuses batteuses pour ramasser la neige et la projeter dans les camions bennes », détaille, passionné, Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la ville de Montréal, au volant de sa voiture quelques jours après la tempête. Sur l'une des artères principales de la ville, déjà dégagée, on croise d'immenses camions remplis de neige, on entend leurs avertisseurs de recul, leurs pots d'échappements verticaux rejetant une discrète fumée grise.

Un ballet bien rodé

Les chiffres sont vertigineux. 3 000 employés sont réquisitionnés pour le déneigement. 65 sorties sont organisées en moyenne chaque hiver pour épandre du sel et du gravier afin d'éviter chutes ou dérapages, pour ramasser la neige et rendre la ville fonctionnelle. Chaque sortie représente près de 11 000 km de trottoirs et de chaussées à parcourir, soit un aller/retour entre Paris et Montréal en quelques jours. Un centimètre de neige sur le territoire de Montréal, c'est un million de dollars canadiens dépensés pour sécuriser les parcours : la ville a un budget de près de 200 millions de dollars pour le déneigement, et il tombe 190 centimètres de neige en moyenne chaque année.

Une fois ramassée, 75 % de la neige est entreposée pour fondre dans des carrières étanches de la ville, avant d'être rejetée dans les égouts. Le quart restant rejoint tel quel les canalisations. « Jusque dans les années 1990, la neige était rejetée directement dans le Saint-Laurent, avec tous les déchets et les polluants que cela implique. La mise à l'égout est un virage à 180° dont n'ont pas nécessairement conscience les Montréalais », affirme Philippe Sabourin en franchissant une barrière de chantier, au bord du majestueux fleuve canadien.

La chute à neige Fullum est l'un des 16 sites de chute à l'égout de la ville. Nous sommes à quelques centaines de mètres du centre des affaires de Montréal, au pied du pont Jacques-Cartier. De grands camions viennent déverser directement leur neige dans des trous de deux mètres de diamètre, pour rejoindre les canalisations. D'un œil averti, le contremaître du site, Marcel Brisson, surveille le déroulement des opérations : « On a trois trous que l'on utilise successivement. Plus le débit d'eau est intense, plus on peut évacuer de neige à la fois. Logiquement, quand la neige se bloque, ce sont les nuits froides, quand la consommation d'eau diminue et qu'elle peine à fondre. » Une fois déversée, la neige s'écoule avec le reste de l'eau jusqu'à l'unique et gigantesque station d'épuration de Montréal. « La neige est débarrassée des mégots, des emballages, comme les eaux usées. La station est capable de traiter 88 mètres cubes d'eau à la seconde, donc elle n'est jamais surchargée en hiver », explique Philippe Sabourin.

Des dommages environnementaux

La mise à l'égout est une avancée majeure, mais les pollutions liées au déneigement sont encore nombreuses. Déjà, les moteurs des 2 200 engins de la ville tournent pendant des heures, engendrant une pollution difficilement quantifiable. Le porte-parole de la Ville tente de nuancer : « Le premier enjeu pour réduire la pollution de l'air à Montréal, c'est l'utilisation du poêle à bois. Nous, on optimise les trajets des camions de déneigement, et il faut aussi que les citoyens soient vigilants : chaque voiture garée sur notre route malgré les avertissements, c'est 5 à 10 minutes de perdues pour les opérations, et autant de pollution supplémentaire. »

Mais l'impact n'est pas qu'atmosphérique. La pollution sonore et visuelle est encore conséquente. En attendant l'électrification lointaine des poids-lourds, les Montréalais qui habitent non loin des carrières de stockage de la neige entendent passer la nuit jusqu'à 300 camions par heure. « Les avertisseurs sonores de nos engins ont été modifiés il y a peu pour être moins stridents, tout en étant toujours audibles. On a bien conscience des désagréments que cela peut causer, mais la neige doit être bougée, sinon tout est bloqué », regrette le responsable.

Réduire à zéro le poids environnemental du ramassage de la neige à Montréal semble impossible. Néanmoins, la ville assure travailler sur des alternatives. Le sel, par exemple, ronge les infrastructures, les voitures, pollue les sols et augmente la salinité de l'eau rejetée dans le Saint-Laurent. Son utilisation a donc été limitée en 2016. Entre 150 et 300 grammes sont autorisés par mètre carré, mais la contamination reste élevée : 150 000 tonnes de sel sont déversées chaque année par la ville. « On cherche encore à le remplacer : on a tenté le marc de café, ça sentait bon, mais c'était inefficace. Le jus de betterave, c'était super pour faire fondre la glace, mais ça collait et c'était extrêmement salissant pour les usagers », soupire Philippe Sabourin.

La question de l'enneigement à Montréal met en lumière un péché originel : les énergies fossiles ont permis l'installation de millions d'êtres humains dans des zones climatiquement difficiles. À l'heure de la transition énergétique, les défis pour Montréal, ville hivernale par excellence, sont bien plus complexes à relever que pour des villes situées dans des zones tempérées.

