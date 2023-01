États-Unis: fusillade meurtrière dans une ville à majorité asiatique de Californie

Au moins dix personnes ont trouvé la mort lors d'une fusillade survenue samedi soir 21 janvier à Monterey Park, près de Los Angeles, dans une ville majoritairement peuplée de personnes d'origine asiatique, ont annoncé ce dimanche les autorités responsables des forces de l'ordre.

Les enquêteurs spécialisés du bureau du shérif du comté de Los Angeles « prêtent assistance à la police de Monterey Park dans une enquête sur une fusillade meurtrière », selon un communiqué. L'auteur présumé de la fusillade est un homme, ajoute le communiqué.

« Le suspect a fui la scène et reste introuvable », a déclaré aux journalistes à Monterey Park, près de Los Angeles, le capitaine Andrew Meyer du bureau du shérif de Los Angeles.

Des membres des forces de l'ordre se dirigent vers le lieu d'une fusillade après avoir tenu une réunion d'information à Monterey Park, en Californie, dimanche 22 janvier 2023. AP - Jae C. Hong

En plein Nouvel An lunaire

La fusillade s'est produite près d'un lieu où venait d'être célébré le Nouvel An lunaire à Monterey Park, ville de quelque 61 000 habitants majoritairement d'origine asiatique, située à environ 13 km à l'est du centre de Los Angeles.

Selon des informations de presse, la fusillade s'est produite dans un dancing samedi soir, une heure après la fête du Nouvel An lunaire. Un habitant de la ville, Wong Wei, a déclaré au Los Angeles Times que son amie se trouvait dans le club et était aux toilettes quand les tirs ont éclaté. Lorsqu'elle est sortie, elle a vu un homme armé et trois corps -deux femmes et une personne qu'il a identifiée comme le patron du club.

Il fait encore nuit en Californie ; il est 4h (12h00 TU) du matin à Los Angeles, mais le pays se réveillera dans l'effroi de cette nouvelle fusillade. En 2021, 49 000 personnes sont mortes par balle dans le pays.

(et avec agences)

