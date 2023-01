États-Unis: le chef de cabinet de Joe Biden donné partant par les médias américains

Le chef de cabinet de Joe Biden va quitter ses fonctions, affirment les médias américains. Très proche allié du président américain, Ron Klain occupe ce poste clé de la Maison Blanche depuis l’élection de 2020.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

La nouvelle ne serait pas une surprise. À en croire le New York Times, elle était même dans l’air depuis les élections de mi-mandat. Le quotidien rapporte ainsi que Ron Klain aurait confié à certains collaborateurs qu’après « une période éreintante et ininterrompue aux côtés de Joe Biden, il était prêt à passer à autre chose ».

Pour le moment, ni la Maison Blanche, ni Ron Klain ne confirment l’information. Mais les médias américains affirment que l’annonce officielle de cette démission pourrait avoir lieu après le discours annuel de Joe Biden sur l’état de l’Union prévu le 7 février.

Un des plus longs mandats à ce poste

Ron Klain assure le rôle de chef de cabinet de Joe Biden depuis plus de deux ans. L’un des plus longs mandats à ce poste sous un président démocrate depuis plus de 50 ans. Généralement, c’est un poste qui connaît pas mal de changement en raison des grandes responsabilités qui y sont attachées.

Le départ de Ron Klain arrive à un moment clé de la présidence. On attend toujours que Joe Biden se déclare candidat pour 2024. Et surtout, le président fait face à de nombreuses pressions en raison de l’affaire des documents confidentiels retrouvés chez lui. Le successeur de Ron Klain risque d’avoir de nombreuses tempêtes à gérer.

