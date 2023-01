États-Unis: vague de licenciements dans les médias sur fond de crise économique

Des chaines de télévision CNN à Vox Media, en passant par le Washington Post et le New York Magazine, les médias américains traversent une période difficile sur le plan économique et licencient en masse depuis décembre. REUTERS/Russell Boyce/File Photo

Texte par : RFI Suivre 1 mn

