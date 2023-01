États-Unis: un ancien haut responsable du FBI arrêté pour ses liens avec un oligarque russe

Un ancien haut responsable du contre-espionnage américain inculpé et arrêté. Ses anciens patrons du département de la Justice lui reprochent ses liens avec un oligarque russe.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Il était tout simplement le plus haut responsable du contre-espionnage du bureau du FBI à New York. Il y avait même travaillé pendant 22 ans avant de le quitter en 2018. Mais Charles McGonigal avait emporté le plus précieux et aussi le plus compromettant : son carnet d'adresses.

Le ministère de la Justice l'accuse d'avoir trahi son serment, en se mettant au service, moyennant finances via des prête-noms, d'un oligarque russe ayant fait fortune dans l'aluminium, Oleg Deripaska, réputé proche de Vladimir Poutine.

Arrêté à sa sortie d'avion

Charles McGonigal est accusé d'avoir tenté de l'aider à échapper à des sanctions alors que son travail consistait à faire l'inverse et d'avoir en parallèle enquêté sur des oligarques rivaux. Il aurait aussi profité de ses relations pour trouver un stage au service antiterroriste de la police de New York à la fille d'un employé de son sulfureux partenaire, employé qui était lui-même un ancien diplomate soviétique puis russe.

Dans un autre dossier, il est accusé d'avoir touché de l'argent de la part d'officiels albanais. Charles McGonigal, contrairement à ce que prévoit le règlement du FBI, avait omis de signaler qu'il avait établi des relations avec des officiels étrangers, notamment le Premier ministre du Kosovo. C'est à sa sortie d'avion, de retour de l'étranger, qu'il a été arrêté samedi à New York.

