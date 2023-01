Argentine: visite du président brésilien Lula da Silva pour son premier déplacement à l'étranger

Buenos Aires: le président du Brésil Lula da Silva a été accueilli à l'aéroport par le ministre argentin des Affaires Santiago Cafiero. Sa visite d'Etat commence ce lundi et sera notamment l'occasion d'un sommet du Celac.

Le président brésilien Lula Da Silva commence ce lundi 23 janvier une visite d’État en Argentine qui relancera la relation stratégique entre les deux premières économies sud-américaines, avant de participer d’un sommet régional.

C’est un président brésilien encore marqué par les évènements du 8 janvier qui est arrivé à Buenos Aires ce dimanche soir. Quelques heures plus tôt, Lula avait destitué le chef des armées de son pays.

À Buenos Aires, où il était très attendu, Lula da Silva se présente avec de grandes ambitions, rapporte notre correspondant, Jean-Louis Buchet. Pour cette première sortie internationale, renouant avec la tradition selon laquelle les présidents brésilien et argentin élus rendaient d’abord visite à leur principal partenaire régional, que Bolsonaro avait volontairement ignorée, Lula veut relancer l’axe Brasilia-Buenos Aires.

Avec ce premier voyage de Lula, le retour du Brésil sur la scène internationale Pour beaucoup de Brésiliens, ce premier voyage du président Lula marque le retour du Brésil sur la scène internationale. « Nous étions très respectés internationalement, nous étions même un temps la 7ème puissance économique mondiale, avant de plonger ces dernières années… Donc maintenant j’espère que le monde va reconnaître le potentiel du Brésil », confie Micheli, une électrice de Lula pleine d’espoirs au micro de notre correspondante à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino. Un potentiel totalement gâché sous le gouvernement Jair Bolsonaro selon Georgia Silveira. Le Brésil « a été totalement oublié, ignoré par la communauté internationale… nous avions honte », se désole t-elle. Car contrairement à son prédécesseur, qui avait coupé les relations avec plusieurs pays voisins, le gouvernement de Lula dépasse les idéologies selon Carlos Fidelis, historien. « Lula est un homme de dialogue. Un social démocrate, il incarne la possibilité de réconcilier les différences. » Après l’Argentine, le président brésilien se rendra en Uruguay, et devrait rencontrer les dirigeants américains et chinois dans les prochains mois.



Plusieurs accords, économiques et commerciaux, mais aussi de défense, scientifiques et culturels, seront signés ce lundi entre Lula et le président Alberto Fernandez. Ce dernier, qui se veut l’ami de son homologue brésilien depuis qu’il est allé le voir en prison, entend aussi remettre sur les rails le projet d’une monnaie commune entre les deux pays.

Sommet du Celac à Buenos Aires mardi

Au cours de sa visite d’État, Lula rencontrera la vice-présidente et ancienne présidente Cristina Kirchner. Mardi, le chef de l’État brésilien participera du sommet de la Celac, la Communauté des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, que préside actuellement l’Argentine.

Un sommet auquel doit participer également le président du Venezuela. Dimanche, des opposants au régime de Nicolas Maduro et exilés vénézuéliens - la communauté vénézuélienne exilée en Argentine, qui compte en tout plus de 270 000 personnes- ont manifesté leur colère à Buenos Aires. Théo Conscience leur a tendu son micro.

Je demande au gouvernement argentin qu’au moment où Nicolas Maduro posera le pied sur le sol argentin, il soit arrêté pour crime contre l’humanité ! Buenos Aires: les opposants à Nicolas Maduro et réfugiés vénézuéliens en Argentine manifestent Théo Conscience

