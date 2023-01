À la Une: vers une monnaie commune sud-américaine?

Revue de presse des Amériques

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva (à g.) et son homologue argentin, Alberto Fernández (dr.), se sont félicités de la signature de plusieurs accords de coopération.

En préambule au sommet de la Celac, qui s’est ouvert ce mardi à Buenos Aires, le président brésilien Lula a réservé sa première visite officielle à l'étranger à l'Argentine dès hier lundi. À cette occasion, les deux pays ont annoncé vouloir créer une monnaie commune dans la région. Elle s'appellerait « sur » (le « sud »).

L'objectif est d’abord d'enrayer la baisse des échanges commerciaux entre l'Argentine et le Brésil, les deux géants d'Amérique du Sud, explique La Nacion. Il ne s'agit pas d'une monnaie unique, comme l'euro, mais d'un taux de transaction fixe entre les monnaies des deux pays voisins, pour faciliter le commerce bilatéral.

Cela dit, les obstacles sont tout de même très nombreux, souligne Pagina 12. Premièrement, à cause de l'inflation très élevée en Argentine, les taux d'intérêts sont radicalement différents de ceux du Brésil (75% en Argentine contre 14% au Brésil). Pour un économiste interrogé par le journal, ce projet ne verrait le jour « qu'à moyen terme », au mieux. L'intégration monétaire de l'Amérique du Sud n'est donc pas pour demain.

Maduro renonce à son déplacement en Argentine

Le président vénézuélien « a eu peur de la justice », assure le journal Clarin, après l'annulation du déplacement de Nicolas Maduro en Argentine, pour le sommet de la Celac (la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes), qui s'est ouvert ce mardi à Buenos Aires. « C'est une défaite en règle », pour le quotidien conservateur La Nacion. Nicolas Maduro rêvait de signer son grand retour sur la scène internationale et régionale, mais en a été empêché par la mobilisation de la droite argentine et des exilés vénézuéliens à Buenos Aires, estime le journal.

L'argument avancé dans le communiqué de Caracas lundi, invoquant un supposé plan de la droite « néofasciste », qui aurait visé la délégation vénézuélienne, n'est « qu'une excuse tout droit sortie du manuel de la conspiration et de la paranoïa tant de fois utilisé en 24 ans de chavisme », charge le correspondant régional de La Nacion.

Pérou : nouvelles manifestations et plainte devant la CPI

Les étudiants vont descendre dans la rue ce mardi, annonce en manchette La Republica, qui regrette que le Congrès « prenne son temps » et que le parti héritier de l'ancien dictateur Alberto Fujimori cherche à retarder le vote des députés qui permettrait d'organiser des élections anticipées. Le Congrès risque de ne reprendre ses travaux que mi-février, alors que les manifestations se poursuivent depuis début décembre (et la destitution du président Pedro Castillo) pour demander d'avancer la date des prochaines législatives.

Le quotidien national de gauche se fait aussi l'écho d'une plainte déposée par un groupe d'avocats d'Arequipa (sud) contre la présidente Dina Boluarte devant la Cour Pénale Internationale (CPI). Une plainte pour « crimes contre l'humanité », qui vise aussi plusieurs ministres. Cela vient s'ajouter à l'enquête en cours contre la présidente dans son pays pour « homicide » et crime de « génocide ». Si elle quitte le pouvoir, l'ancienne alliée de Pedro Castillo pourrait risquer « 15 à 20 ans de prison », estime un avocat interviewé également par La Republica.

États-Unis : deuxième fusillade en 48h en Californie

Un homme a ouvert le feu dans deux exploitations agricoles près de San Francisco et a tué au moins sept personnes, alors qu'une autre attaque avait fait déjà onze morts dans la nuit de samedi à dimanche dans une salle de bal prisée de la communauté asiatique de la banlieue de Los Angeles.

« Avant même d'avoir pu pleurer les morts de Monterey Park, nous sommes déjà confrontés à une nouvelle fusillade », déplore un élu local cité par le Los Angeles Times. Là encore, plusieurs victimes sont des travailleurs d'origine chinoise, tués en pleine période de fête du Nouvel An chinois, déplore un représentant du comté.

Sur le site et la version papier du journal californien, s'affichent de nombreuses photos de bougies qui, au milieu de la nuit américaine, éclairent les visages de membres de la communauté asiatique venus rendre hommage aux victimes de la salle de bal de Monterey Park, en banlieue de Los Angeles.

Si l'on ne connait pas encore les motivations des deux tireurs (l'un aurait agi par jalousie, pour des motifs personnels, pense la police à ce stade), ces fusillades choquent particulièrement dans ce quartier de Monterey Park qui était présenté comme un modèle d'intégration des Asiatiques-Américains. C'est ce que souligne dans une tribune dans le même journal un professeur d'histoire de l'université de San Francisco. « Pourquoi là ? Pourquoi des personnes asiatiques sont-elles victimes encore une fois ? », citant des assassinats survenus ces trois dernières années contre cette communauté. Si la violence touche tout le pays, la communauté asiatique « a été forcée d'apprendre à vivre en état d'alerte » permanente, regrette-t-il.

Au Brésil, du nouveau au sujet de l'assassinat de Bruno Pereira et Dom Philips

Le commanditaire de l'assassinat du journaliste Dom Philips et de l'anthropologue Bruno Pereira a été identifié, assure la police fédérale de l'État de l'Amazonas, où ont été tués les deux hommes en juin dernier. Il s'agit d'un homme surnommé « Colombia », soupçonné d'être à la tête d'une bande criminelle liée à la pêche illégale dans la région, précise le quotidien Folha de Sao Paulo. Selon les informations d'O Globo sur son site, cet homme est déjà en prison, et pourrait être inculpé de meurtre dans les prochains jours.

De nombreux obstacles pour #MeToo aussi à Cuba

Fin 2021, cinq femmes ont témoigné dans le média indépendant El Estornudo contre un chanteur et soutien du régime : Fernando Becquer. En octobre dernier, il a été condamné à de la prison pour des agressions sexuelles contre au moins six femmes, mais sa peine a été aménagée, ce qui lui a permis de rester chez lui.

La légèreté de la peine a suscité la colère des victimes, d'autant plus que sur les réseaux sociaux, le chanteur a publié début janvier des textes misogynes, contre le mouvement MeToo et les associations féministes. Les publications ont créé un tollé. Fernando Becquer aurait finalement été arrêté et emprisonné au début du mois. Une information confirmée le 12 janvier dans un communiqué par un tribunal de La Havane.

Mais ce lundi encore, El Estornudo continuait de douter de cette information : le chanteur « est-il vraiment en prison ? » Ou bien est-il assigné à résidence ? Face au manque de transparence des institutions cubaines, dénoncé par le média en ligne, la journaliste qui a révélé l'affaire doute encore.

