Brésil: le commanditaire des meurtres de Bruno Pereira et Dom Phillips en Amazonie identifié

Des membres du peuple guarani et des militants écologistes protestent à São Paulo, au Brésil, le 18 juin 2022, contre le meurtre en Amazonie du journaliste britannique Dom Phillips et de l'expert indigène Bruno Pereira.

Six mois après l’assassinat de l’ethnologue brésilien Bruno Pereira et du journaliste britannique Dom Phillips en Amazonie, la police fédérale brésilienne affirme avoir identifié le commanditaire de l’opération. Il s’agirait d’un braconnier surnommé Colombia.

Publicité Lire la suite

Rubén Dario da Silva Villar, alias « Colombia », est le responsable de la mort de Bruno Pereira et de Dom Philips qui ont été tués, alors qu’ils menaient une mission dans la vallée du Javari, l’une des zones les plus périlleuses en Amazonie en raison des trafics en tous genres. La police fédérale, qui conduit l’enquête sur le terrain, n’a plus aucun doute, rapporte notre correspondant à Sao Paulo, Martin Bernard.

Les corps des deux victimes avaient été retrouvés au mois de juin. Amarildo da Costa, dit « Pelado », avait avoué le crime, mais la police était à la recherche du commanditaire. Selon la police, c’est « Colombia » qui a fourni les munitions à « Pelado », et c’est également lui qui a payé son avocat.

En détention depuis décembre, Ruben da Silva Villar est soupçonné de diriger une organisation criminelle de pêche illégale dans la vallée de Javari, où ont été commis les crimes. Cette vaste étendue de jungle isolée, aux frontières du Brésil avec le Pérou et la Colombie, est en proie à une recrudescence des activités de pêche illégale, d'exploitation forestière et minière, et de trafic de drogue.

Protestations internationales

Bruno Pereira luttait contre la pêche illégale dans la réserve indigène de cette vallée qui compte la plus grande concentration de tribus jamais entrées en contact avec le reste du monde. « Le contrôle de la pêche illégale qui était exercé par Bruno a porté un grand préjudice au groupe criminel », a expliqué le chef de la police d'Amazonas.

Les chefs indigènes qui coopéraient avec Bruno Pereira accusaient déjà formellement « Colombia » d'avoir ordonné la mort de l'expert brésilien pour avoir organisé des patrouilles indigènes qui ont saisi des cargaisons de pêche illégale.

L’assassinat des deux hommes avait provoqué une vague de protestations internationales. La Fédération internationale des journalistes avait justement exigé que les commanditaires soient identifiés et retrouvés.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne