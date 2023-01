À la Une: au Pérou, la présidente Dina Boluarte appelle à une «trêve»

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

Au soir d’une grande manifestation à Lima, la présidente du Pérou a appelé les protestataires à la trêve, avant de nouvelles manifestations ce mercredi. « Dina Boluarte appelle au dialogue et envoie 500 militaires dans la région de Puno », tacle à sa Une La Republica. Dans cette région proche de la frontière avec la Bolivie, où les manifestations et la répression ont été particulièrement intenses depuis début décembre, le couvre-feu a été prolongé de dix jours, précise El Comercio. Les militaires envoyés pour faire appliquer la mesure ont été ralentis par les blocages de routes.

Et la polémique monte autour d’une phrase prononcée hier par la cheffe de l’État lors d’une conférence de presse : « Puno, ce n’est pas le Pérou ». La présidence précise qu’elle expliquait alors qu’elle devait veiller à la sécurité de l’ensemble des habitants du pays, et pas seulement de cette région, mais elle a dû présenter des excuses : « Ce n’est ni de la discrimination ni du mépris », écrit le Palais présidentiel dans un communiqué. Dina Boluarte, qui a pris la suite début décembre du président destitué Pedro Castillo, doit s’exprimer ce mercredi devant l’OEA, l’Organisation des États américains.

► À lire aussi : Le Pérou dans l'impasse: les manifestations continuent, le blocage politique perdure

Dissensions politiques au sommet de la Celac

Le président uruguayen Luis Lacalle Pou a critiqué les dirigeants de gauche sur le continent, les accusant d’être trop cléments avec les régimes autoritaires de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela. Au lendemain du sommet de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (Celac) à Buenos Aires, la presse argentine s’en fait l’écho, en particulier les médias conservateurs, en cette année électorale en Argentine.

C’est le cas de Clarin, mais aussi, sans beaucoup de nuance, de La Nacion, qui critique vertement le bilan du sommet. La Celac n’est qu’un « conglomérat de gouvernements unis par l’idéologie bolivarienne », estime le journal, qui vise aussi indirectement le pouvoir argentin. Enfin, « le président mexicain n’est même pas venu » lui-même au sommet, tacle encore le journaliste qui signe l’analyse politique du jour.

► À lire aussi : Avec le retour de Lula, l'Amérique latine tente d'afficher un visage uni face aux menaces

Haïti appelle les pays de la Celac à soutenir une intervention dans le pays

« J’encourage les pays de la Celac qui connaissent déjà le terrain à nous apporter leur concours » a plaidé Ariel Henry lors du sommet. « Il ne s’agit pas de refaire ce qui a échoué dans le passé, de recommencer avec les formules onusiennes qui ont consisté à faire le travail à la place des Haïtiens », a encore assuré le Premier ministre lors de son discours, rapporte Le Nouvelliste. Ariel Henry a aussi demandé des équipements, du matériel, et des formations pour la police haïtienne. Ariel Henry, dont la présence à ce sommet, a été dénoncée mardi par des dizaines de ressortissants haïtiens vivant en Argentine. Il « n’est pas légitime pour parler au nom des Haïtiens », proteste un manifestant interrogé par Alterpresse. Des pancartes pointent aussi du doigt les États-Unis : « Vos armes nous tuent », a écrit un exilé haïtien. « Cessez de nous envoyer des armes », dit encore un participant à l’agence Alterpresse.

► À lire aussi : La création d'une force internationale pour Haïti ne fait toujours pas consensus

États-Unis : des documents confidentiels trouvés chez l’ancien vice-président de Donald Trump

Des fichiers classés confidentiels ont été trouvés chez Mike Pence, ancien vice-président républicain, en poste jusqu’à janvier 2021. Les démocrates, encore embarrassés par la découverte de documents confidentiels chez le président Joe Biden, renvoient la balle encore une fois au camp d’en face. Un sénateur démocrate s’étonne ainsi auprès de Politico que tous les anciens présidents et vice-présidents encore vivants n’aient pas cherché plus tôt « dans leurs placards » s’ils détenaient de tels documents, puisque les discussions autour des dossiers emportés chez lui par Donald Trump ont commencé, il y a de longs mois maintenant.

Contrairement à Donald Trump, qui refusait de rendre les fichiers confidentiels avant la perquisition du FBI chez lui en août dernier, Mike Pence a transmis les siens immédiatement aux archives nationales, dès que son avocat les a trouvés chez lui. Mais la nouvelle fait mauvais effet, car il avait assuré dans le passé qu’il n’avait emporté « aucun document » sensible chez lui en quittant la vice-présidence, il y a deux ans maintenant.

► À lire aussi : Des documents classifiés retrouvés au domicile de l'ex-vice-président américain Mike Pence

Nouveaux débats sur le contrôle des armes aux États-Unis

Pourquoi cet État n’échappe-t-il pas à la violence, alors qu’il a l’une des législations les plus restrictives du pays concernant le port d’armes et en particulier le port de fusils d’assaut ? C’est la question à laquelle tente de répondre la correspondante du New York Times en Californie. « Notre culture célèbre la violence comme un moyen de résoudre les problèmes », et cela va au-delà des frontières des États américains, regrette un médecin et chercheur qu’elle a interrogé.

Dans son éditorial du jour, le Washington Post appelle donc à des mesures au niveau fédéral, notamment pour réguler les armes automatiques et semi-automatiques. « Cela n’aurait peut-être pas sauvé des vies cette fois-ci en Californie, mais cela en aurait surement sauvé ailleurs à un moment », écrit le journal.

Prenons cela comme un sujet de « santé publique » et non « une bataille à gagner » contre un camp ou contre l’autre, écrit de son côté un éditorialiste du New York Times. « On ne pourra pas éliminer les armes de nos vies » aux États-Unis, écrit-il, mais comme pour le tabac ou l’alcool, on doit en « réguler » les risques. Les hommes de moins de 50 ans « tuent 7 000 personnes » chaque année avec une arme à feu aux États-Unis, rappelle-t-il. Il propose de généraliser l’interdiction d’achat d’armes pour les moins de 21 ans et interdire le port d’armes aux auteurs de violences conjugales ou encore aux harceleurs, qui ont plus de risque de passer à l’acte, conclut-il.

► À lire aussi :​​​​​​​ Les États-Unis annoncent un record d’armes à feu saisies dans les aéroports

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne