Brésil: ouverture d'une enquête pour «génocide» contre les populations yanomami

Des organisations nationales, en particulier l'Articulation des peuples autochtones du Brésil, affirment que le crime de génocide contre les peuples autochtones, est une politique délibérée du gouvernement de l'ancien président Jair Bolsonaro pour détruire les peuples autochtones du Brésil. Ces derniers jours, une série de photos et d'informations très graves ont été rendues publiques sur les circonstances de la mort et les maladies qui ont emporté le peuple Yanomami. Ces informations ont déjà été transmises au procureur de la Cour pénale internationale. Et de ce que nous savons, le procureur évalue le bien-fondé de juger cette affaire dans le cadre d'une juridiction internationale, notamment en raison du fait qu'il n'y a pas eu d'enquêtes ici au Brésil qui ont pris en considération l'ampleur des crimes, ni ses responsables et plus particulièrement l'ancien président Jair Bolsonaro.