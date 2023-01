Canada: un nombre record de demandeurs d'asile, mais peu de moyens

Un nombre record de demandeurs d’asile sont arrivés au Canada en 2022, soit un peu moins de 100 000. Près des deux tiers de ces personnes se retrouvent au Québec, même si cette province représente moins d’un quart de la population canadienne.

Avec notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas

Face à un afflux de réfugiés souvent sans ressources, les organismes d’aide aux immigrants lancent un cri du cœur. Ils réclament davantage de moyens, mais aussi un assouplissement des règles pour mieux accueillir cette population vulnérable.

Accès aux ressources difficile

En théorie, les demandeurs d’asile qui arrivent au Québec bénéficient de services gratuits pour apprendre la langue, trouver un logement, rédiger les documents pour obtenir le statut de réfugié. Sauf que l’afflux des derniers mois rend l’accès aux ressources beaucoup plus difficile. Tant bien que mal, des organismes du milieu associatif, surtout à Montréal tentent de combler les besoins. Sauf qu’ils manquent de moyens financiers, notamment pour les aider à se franciser.

« Quand tu n’as pas la langue qui est le français, tu ne peux pas avoir un travail, ça, c’est sûr et certain. Maintenant, parler le français, alors non ! On a fermé les classes parce qu’il n’y a pas de professeurs. C’est simplement ridicule », explique une travailleuse sociale.

Querelles administratives néfastes

Autre problème, les querelles administratives entre les gouvernements du Québec et du Canada qui limitent le type de service auxquels les demandeurs d’asile ont droit. Ensemble, les organismes d’aide réclament donc des autorités qu’elles s’impliquent enfin dans une crise humanitaire dont l’ampleur pourrait encore augmenter.

