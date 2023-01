À la Une: «Otoniel», chef du Clan du Golfe, plaide coupable

La Revue de presse des Amériques

Il fut l’un des barons de drogue les plus recherchés au monde. « Otoniel », chef du cartel colombien Clan du Golfe et extradé aux États-Unis en mai dernier, a finalement plaidé coupable ce mercredi pour trafic international de cocaïne.

De son vrai nom Dairo Antonio Usuga David « est apparu devant le tribunal fédéral de Brooklyn », raconte El Tiempo, « où il a reconnu avoir fait passer plus de 96 tonnes de cocaïnes aux États-Unis via l’Amérique centrale et le Mexique. L’ex-baron de la drogue a également admis des meurtres commis par son cartel, le Clan du Golfe, la production et le transport des substances illicites ». Le quotidien colombien précise que le plaider-coupable d’Otoniel permet d’éviter un procès long et couteux devant la justice américaine. Mais il ne dit encore rien sur la peine que le juge pourrait prononcer, « entre 20 ans de détention et la prison à vie ».

El Tiempo explique par ailleurs qu’Otoniel est également dans le viseur de la justice colombienne qui l’accuse de « meurtres, de terrorisme, de recrutement de mineurs, d’enlèvements et de crimes sexuels ».

Des dissidents des Farc violent le cessez-le-feu bilatéral

Les dissidents de l’ex-guérilla des Farc continuent d’attaquer l’armée et la police, et ce alors qu’ils ont conclu un accord de cessez-le-feu bilatéral de six mois avec le gouvernement de Gustavo Petro. « Le bureau du médiateur de la République fait état d’au moins cinq opérations menées par les dissidents des Farc depuis le début de l’année et l’entrée en vigueur du cessez-le-feu : des attaques sur des postes de police ainsi que l’enlèvement de quatre soldats, relâchés après quelques jours », énumère La Nacion.

« Les dissidents des Farc sont aussi soupçonnés d’être derrière un attentat manqué contre la vice-présidente Francia Marquez ». Le journal rappelle que les dissidents des Farc avaient annoncé leur intérêt à participer à l’objectif de Gustavo Petro d’une « paix totale » en Colombie. Mais ces violations du cessez-le-feu démontrent que les chefs des ex-Farc ont du mal à faire respecter leurs décisions par l’ensemble des groupes armés qui leur sont affiliés, notamment dans les zones reculées du pays.

Équateur : plus de 500 mineurs victimes collatéraux des gangs

Souvent, les victimes collatérales des affrontements entre gangs armés sont les civils. Cela vaut malheureusement aussi en Équateur, voisin de la Colombie. « Maité et Alexandre étaient déjà couchés dans leur lit quand des coups de feu ont traversé les murs en briques de leur maison. Leur père les a amenés à l’hôpital. Mais les deux enfants de 6 et 10 ans ont été morts à leur arrivée ». Cette histoire est racontée ce jeudi par El Pais. Le drame n’est pas un cas isolé. « Depuis 2020, plus de 500 enfants et adolescents ont été tués en Équateur, selon les chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur. Ces mineurs sont victimes de la guerre que se livrent les cartels pour le trafic de drogues et d’armes ».

États-Unis : renforcement des gardes-côtes pour lutter contre l'immigration clandestine par la mer

Les gardes-côtes américains constatent une augmentation flagrante des arrivées par la mer. « Sentinelle vigilante », c’est le nom donné par le département de la Sécurité intérieure au « dispositif spécial pour faire face à cette migration massive », rapporte le Miami Herald. « Des bateaux, des avions et le navire James ont été déployés récemment pour renforcer les patrouilles déjà existantes », poursuit le journal.

« Depuis le 1er octobre 2022, début de l’année fiscale fédérale, et donc depuis trois mois et demi, les gardes-côtes américains ont déjà intercepté 5 183 Cubains en mer qui tentaient de se rendre aux États-Unis. Ils étaient 6 182 migrants cubains pour toute l’année fiscale précédente. Le nombre de migrants haïtiens est bien inférieur - 1 244 depuis octobre dernier. Cela s’explique par le manque de carburant en Haïti et le renforcement des patrouilles des gardes-côtes dans les eaux territoriales haïtiennes », souligne le Miami Herald avant de conclure : « L’année dernière, le nombre d’interceptions d’Haïtiens en mer avait dépassé les 7 100, le chiffre le plus élevé en presque deux décennies ».

