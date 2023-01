Nouvelle journée de mobilisation en Bolivie pour une réforme de la justice, jugée corrompue

Depuis plusieurs semaines, les rassemblements se multiplient pour dénoncer un appareil judiciaire à la botte du gouvernement.

Avec notre correspondante à La Paz, Alice Campaignolle

La mobilisation continue dans les villes boliviennes. De grands rassemblements ont été organisés mercredi à La Paz, Santa Cruz, Cochabamba ou Potosi pour exprimer le mécontentement face à une justice corrompue et exiger la libération de ceux qu’ils considèrent comme des « prisonniers politiques », notamment Fernando Camacho, gouverneur de la région de Santa Cruz, et l’ex-présidente par intérim, Jeanine Añez. S’ils étaient plusieurs milliers à Santa Cruz, ville qui concentre une grande partie de l’opposition à l’actuel gouvernement, on comptait quelques centaines de manifestants à La Paz.

Nombreux étaient ceux qui refusaient l’étiquette « opposition », comme Veronica. « Je ne représente pas l’opposition mais tous les Boliviens, se défend-elle. Les Boliviens de Santa Cruz, du département de Pando, du Béni, d’Oruro, bref, les Boliviens de tous les départements. On ne s’intéresse pas à la politique, on veut la liberté, la justice et la démocratie. »

L’une des principales demandes de cette assemblée est la réforme de l’appareil judiciaire, considéré comme inféodé au pouvoir. Et justement, à quelques centaines de mètres de la manifestation, on récoltait des signatures en espérant impulser un changement. « Ceci est une initiative citoyenne pour demander une réforme partielle de la Constitution afin d’avoir une justice véritablement indépendante, et pour cela il nous faut un million et demi de signatures », explique cette manifestante.

Ils ont désormais 90 jours pour arriver au nombre de signataires suffisant afin d’organiser un référendum pour demander au peuple bolivien s’il désire une réforme de la justice.

