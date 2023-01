Au Pérou, les blocages et les grèves pèsent sur l'économie du pays

Le gouvernement péruvien a ordonné l'intervention de la police et de l'armée pour dégager les dizaines de barrages routiers dressés à travers le pays par les manifestants qui réclament la démission de la présidente Dina Boluarte. Les affrontements entre forces de sécurité et manifestants ont fait au moins 56 morts en un mois et demi de crise.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Lima, Juliette Chaignon

Le ministre de l’Économie évoque plus de 500 millions de dollars de pertes depuis le début des mobilisations il y a six semaines, soit 0,22% du PIB annuel péruvien. Le Pérou est en proie à une grave crise politique depuis la destitution et l'arrestation le 7 décembre du président socialiste Pedro Castillo, accusé de tentative de coup d'État pour avoir voulu dissoudre le Parlement qui s'apprêtait à le chasser du pouvoir. Les affrontements entre forces de sécurité et manifestants qui exigent la démission de la présidente Dina Boluarte et des élections immédiates, ont fait au moins 56 morts et plus d'un millier de blessés.

À Ica, Arequipa, dans le sud du pays, difficile d’approvisionner les marchés en fruits et légumes. En raison des routes bloquées. Les autorités ont recensé jeudi 88 barricades sur des routes dans 8 des 25 régions du Pérou. Même problème à Puerto Maldonado, zone isolée dans la forêt amazonienne : pénurie de carburant et de gaz. La bouteille coûte 60 dollars, quatre fois plus que la normale. Les barrages entraînent des pénuries et font grimper les prix.

Le tourisme à l'arrêt

Les agriculteurs ne peuvent pas non plus exporter leur production. Les pertes sont estimées à 150 millions de dollars, d’après un syndicat agricole. Même si beaucoup de manifestants sont eux-mêmes agriculteurs et se disent prêts à faire le sacrifice.

Autre secteur à l’arrêt : le tourisme. À Cusco, dans les Andes, l'accès au Machu Picchu est fermé. Et 50% à 60% de réservations touristiques ont été annulées dans le pays. La crainte, c’est aussi une perte de confiance des investisseurs, une inflation plus forte et une croissance inférieure aux prévisions déjà basses de 2,9%. Alors que le Pérou peine toujours à se remettre économiquement de la pandémie.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne