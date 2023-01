États-Unis: la vidéo du tabassage mortel de Tyre Nichols rendue publique

Un long passage à tabac nocturne, à coups de poing, de pied, de matraque, aspersion de gaz lacrymogène sur le visage : les Américains ont découvert vendredi soir avec effroi la vidéo extrêmement choquante de l'arrestation de Tyre Nichols, un Afro-Américain, mort à l'âge de 29 ans trois jours après son arrestation.

Tyre Nichols, aspergé de gaz lacrymogène et visé par un pistolet Taser à décharges électriques, tente de s'enfuir mais est rattrapé ensuite par les agents, qui se déchaînent. « Maman. Maman. Maman ! », crie Tyre Nichols dans un des extraits. Ses cris n’y font rien, les policiers s’acharnent sur lui comme une meute sur sa proie, rapporte notre correspondant aux États-Unis David Thomson. Le jeune homme de 29 ans est plaqué au sol par deux agents tandis qu’un troisième lui assène de violents coups de pied au visage. Puis les policiers le relèvent, trois d’entre eux l’immobilisent pendant qu’un quatrième le frappe encore. Coup de poing après coup de poing en pleine face. Tyre Nichols s’effondre, mais ce n’est pas fini : un cinquième policier entre en scène et le frappe dans le dos avec une matraque. La victime est ensuite trainé au sol, à moitié consciente. Les images le montrent assis et adossé à la voiture de police, les yeux fermés, la bouche ouverte, le visage tuméfié.

La vidéo dévoile ainsi les violences infligées durant plusieurs minutes par les cinq policiers, noirs, dans le sillage d'un banal contrôle routier à Memphis, dans l'État du Tennessee, le 7 janvier. « Je voulais juste rentrer chez moi », dit Tyre Nichols dans la vidéo.

« Quand mon mari et moi sommes arrivés à l'hôpital et que j'ai vu mon fils, il était déjà mort. Ils l'avaient réduit en bouillie. Il avait des bleus partout, sa tête était enflée comme une pastèque », a raconté en larmes RowVaughn Wells, la mère de Tyre Nichols, dans une interview diffusée par la chaîne CNN.

Tyre Nichols, hospitalisé, est décédé trois jours après son interpellation. Les cinq policiers afro-américains, depuis licenciés, ont été inculpés pour meurtre et écroués. Quatre d'entre eux ont ensuite été libérés sous caution.

Réagissant quelque trente minutes après que la vidéo explosive eut été rendue publique, le président Joe Biden s'est dit « scandalisé » et « profondément meurtri ».

Vendredi, de premières manifestations ont eu lieu dans diverses villes du pays. À Memphis tout d'abord où une cinquantaine de manifestants se sont rassemblés vendredi soir à Memphis, dans le sud des États-Unis, pour réclamer des « réponses » et des « actes ». « Qu'allez-vous faire ? », demande une manifestante armée d'un mégaphone au parc des Martyrs du centre de Memphis, s'adressant à la cheffe de la police de la ville.

Pour Monica Johnson, une militante de 24 ans venue d'Atlanta, il est important à présent que la police « rende des comptes » et que l'ensemble des policiers impliqués soient condamnés.

Malgré les troubles attendus par les autorités au moment de la publication de la vidéo, le centre-ville de Memphis reste calme, et les commerces ouverts.

Des marches ont également eu lieu à Washington ou encore à New York, où plus de 200 personnes ont défilé en scandant « Pas de justice, pas de paix ». Quelques échauffourées ont eu lieu à Time Square, au coeur de la ville.

