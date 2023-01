Avalanche de réactions après un tweet d'Associated Press sur les Français

C'est un message de quelques lignes qui a suscité parfois l'indignation et plus souvent la moquerie. Publié sur Twitter, il émanait de l'agence américaine Associated Press, et déconseillait à ses journalistes l'utilisation d'étiquettes globales – citant comme exemple les pauvres, les malades mentaux et… les Français ! Devant l'avalanche de commentaires et les réactions parfois outrées provoquées par le message, AP a fini par présenter ses excuses et par retirer le message.