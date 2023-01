Violences policières aux États-Unis: comprendre pourquoi le phénomène perdure

Des manifestants protestent, vendredi 27 janvier 2023, à Washington, contre la mort de Tyre Nichols, décédé après avoir été battu par des policiers de Memphis le 7 janvier © AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Les États-Unis sont sous le choc après la diffusion d’une vidéo montrant la mort d’un jeune afro-américain de Memphis, roué de coups par des policiers à l’issue d’un banal contrôle routier. Joe Biden s’est dit scandalisé et profondément meurtri par le drame et par les violences de ces images. Une émotion d’autant plus vive que cette nouvelle affaire intervient deux ans après la mort de George Floyd, qui avait suscité une vaste mobilisation dans la rue contre les violences policières aux États-Unis. Deux ans plus tard, le constat est terrible : le nombre de personnes tuées par la police continue d’augmenter dans le pays.