Présidentielle américaine 2024: Donald Trump renoue avec les meetings de campagne

Donald Trump donne le coup d’envoi de sa campagne pour la présidentielle de 2024. L'ancien président était ce 28 janvier dans le New Hampshire et en Caroline du Sud, deux États clés dans les primaires républicaines, alors qu’il semble avoir moins de soutiens que lors de ses précédentes campagnes.

Pour ses deux premiers événements en tant que candidat, Donald Trump a misé sur ses anciennes formules sûres, à tel point que cela rappelait grandement ses discours de 2016 : une gauche communiste dangereuse, des migrants violeurs, criminels, terroristes qui envahissent le pays depuis la frontière sud, le Swamp, le sale marais de Washington qu’il est seul capable de nettoyer.

Il a bien sûr attaqué le bilan de Joe Biden et promis de redonner sa gloire à l’Amérique, rapporte notre correspondante à New York, Loubna Anaki.

Donald Trump a ainsi joué sa partition habituelle, répétant que l'élection de 2020 lui avait été volée et affublant ses rivaux de surnoms méprisants. Il a aussi vanté son bilan en matière de sécurité publique et d'immigration, promettant de sauver le pays « d'une destruction par un establishment politique corrompu, radical et égoïste ». « Je suis plus en colère maintenant et plus déterminé aujourd'hui que je l'ai jamais été », a-t-il affirmé.

Une campagne qui peine à rassembler

Deux mois et demi après s'être lancé dans la course à l'élection de 2024, l'ancien président américain a quitté les salons dorés de sa résidence de Floride pour des visites qui ne doivent rien au hasard. Le New Hampshire et la Caroline du Sud seront parmi les premiers à organiser leurs primaires républicaines début 2024. Une victoire garantirait à Donald Trump vainqueur un élan précieux -et nécessaire- pour la suite.

« La Caroline du Sud nomme le président des États-Unis », a lancé le milliardaire républicain en arrivant sur scène. Et pour Donald Trump, il s’agit de montrer qu’il bénéficie encore de soutiens importants, alors que sa campagne peine à rassembler. On sait que de nombreux donateurs du parti républicains ont fait savoir qu’ils ne le soutiendraient pas et que de plus en plus d’élus disent vouloir un autre candidat, dont Ron DeSantis, gouverneur de Floride et étoile montante du parti, pas officiellement lancé dans la course.

Car si officiellement l'ancien président est le seul candidat républicain déclaré, plusieurs prétendants semblent aussi prêts à se lancer, à commencer par l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, qui a promis à ses partisans une annonce très prochaine. Des tracas politiques dont l'ex-président, déjà cerné par une myriade d'enquêtes, se serait bien passé.

Donald Trump peut tout de même compter sur ses alliés de toujours. Samedi à ses côtés en Caroline du Sud, il y avait notamment le sénateur Lindsey Graham, soutien indéfectible.

