Mexique: à Cozumel, un nouveau quai pour accueillir les bateaux de croisières provoque la colère

Manifestation contre la construction d'un quatrième quai pour accueillir les bateaux de croisière à Cozumel, le 19 décembre 2022. AFP - DAVID PAQUI

Cozumel est l’un des lieux favoris des plongeurs en raison de sa barrière de corail et ses eaux cristallines. Malgré sa petite taille, environ 450 km² pour 80 000 habitants, l’île de Cozumel est l’un des principaux ports de paquebots de croisière au monde. En 2022, plus de 3 millions de voyageurs ont rejoint ce petit paradis au moyen d’un de ces bateaux géants, quatre fois plus que l’année précédente en 2021.