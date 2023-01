Environnement: l'Allemagne promet 200 millions d'euros au Brésil

L'Allemagne a annoncé lundi être prête à engager un total de 200 millions d'euros dans la préservation de l'environnement au Brésil, Amazonie comprise, en marge de la visite à Brasilia du chancelier Olaf Scholz, premier dirigeant occidental reçu par le nouveau président Lula.

« C'est une somme importante » et « nous continuerons (à coopérer) dans ce sens », a déclaré Olaf Scholz en conférence de presse après sa rencontre avec le président brésilien, selon la traduction officielle en portugais. « Nous avons un grand objectif en commun, qui est de faire progresser la protection du climat, de protéger la forêt amazonienne, et cela n'est possible que par la coopération », a ajouté le chancelier allemand.

L'Allemagne veut « contribuer » avec le Brésil à la préservation des forêts « après ces années difficiles », a dit la ministre de la Coopération économique Svenja Schulze, lors d'une conférence de presse avec la nouvelle ministre brésilienne de l'Environnement, Marina Silva. Elle faisait référence aux quatre années de mandat du président Jair Bolsonaro (2019-2022) lors desquelles la déforestation en Amazonie a battu des records.

L'Allemagne a déjà annoncé au début de l'année qu'elle allait de nouveau abonder le Fonds Amazonie, à hauteur de 35 millions d'euros, après le gel du fonds en 2019 en raison des polémiques sur l'environnement du mandat de Bolsonaro. Berlin va également octroyer 31 millions d'euros aux Etats amazoniens du Brésil pour « des projets de protection et d'utilisation durable des forêts », a ajouté la ministre, annonçant également un prêt à faible taux d'intérêt de 80 millions d'euros d'aide au reboisement de leurs terres par les agriculteurs.

Parmi les autres projets annoncés figurent une contribution allemande à un fonds de « garantie d'efficacité énergétique » pour les petites et moyennes entreprises et deux projets de « chaîne d'approvisionnement durable ». Berlin veut également financer un projet de « développement des énergies renouvelables, dans l'industrie et les transports » et, enfin, un programme de « reforestation de zones dégradées ».

Tous ces projets, y compris la contribution au Fonds Amazonie déjà connue, totalisent quelque 200 millions d'euros, a précisé l'ambassadeur d'Allemagne au Brésil sur Twitter.

