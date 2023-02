États-Unis: Kamala Harris aux obsèques de Tyre Nichols, victime de violences policières à Memphis

Les funérailles de Tyre Nichols ont lieu ce mercredi 1er février à Memphis dans le Tennessee. Cet homme noir de 29 ans est mort trois jours après avoir été tabassé par la police le 7 janvier après un banal contrôle routier. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris assistera aux obsèques.

De notre envoyé spécial à Memphis,

Vendredi soir, les images de ce passage à tabac ont choqué tout le pays. Pour les habitants de Memphis, c’est toujours le choc, et aussi l’incompréhension, car les cinq policiers qui ont tous été inculpés pour meurtres sont tous Afro-Américains, comme leur victime.

C’est ce qui se rend la disparition de Tyre Nichols encore plus difficile à supporter, reconnaît sa propre mère. « Le fait que Tyre ait été tué par des policiers noirs rend sa mort 10 000 fois pire pour nous parce que cela nous montre que la brutalité policière n’est pas seulement un problème de policiers blancs, c'est un problème global propre à toute la police américaine et il faut changer cela » dit cet habitant afro-américain de Memphis rencontré sur les lieux du drame, et venu se recueillir devant un mausolée improvisé.

Une analyse partagée par les représentants du mouvement Black Lives Matter. Selon eux, même si ces policiers sont noirs, le racisme a pu jouer un rôle dans ce drame. Dans la ville de Memphis à 65% afro-américaine, la police est majoritairement noire, mais pour le mouvement Black Lives Matter, même les policiers noirs peuvent avoir des réflexes racistes : « Quand vous intégrez ce système policier, explique Amber Sherman, membre de Black Lives Matter Memphis, vous êtes endoctriné par ce système, et ce quelle que soit l’appartenance raciale. On y apprend à considérer les noirs comme une menace. Et donc même s’ils sont noirs eux même, ces policiers ont déshumanisé Tyre parce qu’ils ont vu sa couleur de peau comme une menace. »

Une grande réforme de la police qui se fait toujours attendre

Et pourtant, après la mort de George Floyd qui avait secoué les États-Unis en 2020, Joe Biden promettait une grande réforme de la police, mais à Memphis, après ce nouveau drame, les militants rencontrés n’y croient plus : « Joe Biden fait de belles déclarations devant les caméras, mais concrètement, il n’a rien fait pour nous », explique le mouvement Black Lives Matter Memphis.

La grande réforme de la police promise par Joe Biden pendant sa campagne et qui porte le nom de George Floyd a été enterrée au Congrès faute de majorité, résultat rien ou presque n’a changé sur le plan législatif, mais ce qui a peut-être changé en revanche, c'est la façon dont les autorités gèrent désormais ces drames.

Le célèbre avocat Ben Crump qui défend la famille de Tyre Nichols a même parlé de modèle de gestion par les autorités de Memphis puisqu’en moins d’un mois les cinq policiers ont été inculpés pour meurtre. Les images du tabassage ont été rendues publiques dans la transparence, c’est ce qui a sans doute permis d’apaiser la colère de la rue et qu'aucune protestation violente n’a eu lieu après la mort de Tyre Nichols.

