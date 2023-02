Canada: la province de Colombie-Britannique expérimente la dépénalisation des drogues dures

La Colombie-Britannique, province de cinq millions d'habitants située à l'ouest du Canada, a dépénalisé mardi 31 janvier 2023 la possession de petites quantités d'héroïne, de fentanyl et autres drogues dures. REUTERS - JENNIFER GAUTHIER

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Six personnes meurent chaque jour d’une surdose de drogues en Colombie-Britannique, dans l’ouest du Canada. Depuis l’arrivée d’un produit très dangereux comme le Fentanyl, souvent utilisé pour couper la drogue sur le marché noir, on compte 11 000 morts en six ans, près de 2 300 seulement pour l’année 2022. Le gouvernement de cette province adopte un changement radical de politique pour endiguer la crise des opiacés.