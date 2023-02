Brésil: le gouvernement de Lula veut mettre fin à l'orpaillage illégal en Amazonie

Un mois après son investiture, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva s’attaque au problème de l’orpaillage illégal qui a pris de l’ampleur sous le mandat de son prédécesseur, Jair Bolsonaro. L'armée de l'air a commencé à être déployée pour le contrôle aérien du territoire des indigènes yanomami, dans le nord du pays, où les chercheurs d’or clandestins provoquent de terribles dégâts.

Déforestations qui privent les autochtones de moyens de subsistance, pollutions des rivières avec le mercure qui permet de séparer l'or des sédiments, mais aussi violences envers les populations et explosion des cas de maladies infectieuses, la liste des dégâts causés par les orpailleurs est longue.

Le nouveau pouvoir brésilien est bien décidé à les combattre. « L'orpaillage illégal sera démantelé », assure le ministre de la Défense, José Mucio, qui se rendra sur place la semaine prochaine. Des avions de chasse et des avions de détection munis de puissants radars ont déjà été déployés.

Interdiction de survol de certaines zones

Un décret pris par le président Lula prévoit l'interdiction du survol de certaines zones, et autorise même l'armée de l'air à faire feu pour contraindre les avions suspects à se poser. Les orpailleurs utilisent souvent des avions pour se rendre au cœur des terres indigènes difficiles d'accès par la route.

Les militaires ont aussi largué 61 tonnes de vivres et de médicaments dans les terres yanomami ces derniers jours et installé un hôpital de campagne pour soigner les problèmes intestinaux, le paludisme et les maladies de peau qui touchent de nombreux enfants.

En début de semaine, un juge de la Cour suprême a demandé l'inclusion de membres du gouvernement de l'ex-président Jair Bolsonaro dans l'enquête pour « génocide » du peuple yanomami.

