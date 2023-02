Brésil: les présidents de la Chambre des députés et du Sénat reconduits dans leurs fonctions

Un mois après l’investiture de Lula à la présidence, ce fut au tour des parlementaires de faire leur rentrée, mercredi 1er février, au Congrès à Brasilia et d’élire leurs présidents. Un vote tendu trois semaines après la tentative de coup d’État, mais qui a finalement débouché sur un statu quo.

On prend les mêmes et on recommence. Arthur Lira a été réélu président de la Chambre des députés et Rodrigo Pacheco a été réélu président du Sénat. En dépit de l’alternance et du départ de Jair Bolsonaro, ce sont les mêmes dirigeants qui sont restés au perchoir et aux commandes de la chambre haute, rapporte notre correspondant à Sao Paulo, Martin Bernard.

Après son élection, Lula a conclu un pacte avec le très puissant Arthur Lira, un conservateur qui a noué de fortes alliances avec de nombreux députés de tous bords. À tel point que seuls deux petits partis de droite et d’extrême gauche ont présenté un candidat contre lui. Résultat : Arthur Lira a été réélu à une écrasante majorité. À 53 ans, il est une figure du « Centrao », nébuleuse de partis centristes qui font la pluie et le beau temps au Parlement depuis des décennies, s'alliant le plus souvent avec le gouvernement en place, en monnayant leur soutien contre des postes importants.

Mais le match le plus serré a eu lieu au Sénat, où l’ancien ministre de Jair Bolsonaro, Rogerio Marinho, avait lancé un défi au sortant, le modéré Rogério Pacheco. Ce dernier bénéficiait ouvertement du soutien de Lula. Il a finalement remporté un nouveau mandat de deux ans, par 49 voix contre 32.

Un Congrès plus à droite que le précédent

Lula espère compter sur ses deux nouveaux alliés pour lutter contre la pauvreté, protéger l’Amazonie et les peuples autochtones.

Le nouveau Congrès brésilien, issu des législatives d'octobre, penche plus à droite que le précédent, et le président de gauche devra négocier constamment avec la myriade de partis qui composent le paysage politique du pays. Les 513 députés sont élus pour quatre ans, un mandat qui coïncide avec celui du chef de l'État. Celui des 81 sénateurs dure huit ans, et celui d'un tiers d'entre eux débute ce mercredi.

Le rôle des présidents des deux Chambres est très important, dans la mesure où ce sont eux qui déterminent l'ordre du jour. Le président de la Chambre des députés est le troisième personnage du pays, après le président et le vice-président.

(Et avec AFP)

