États-Unis: selon le Pentagone, un ballon-espion chinois survole le pays

Le Pentagone suit la progression de ce que les autorités disent être un ballon-espion chinois (notre photo) volant à haute altitude au-dessus du territoire des États-Unis, le 2 février 2023. © AP/Larry Mayer

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C’est presqu’un scénario hollywoodien dans le ciel américain. Le Pentagone a révélé, hier, jeudi 2 février au soir, qu’un ballon-espion chinois survolait les États-Unis, et notamment certains sites militaires sensibles ! Joe Biden lui-même aurait envisagé de l’abattre, mais les autorités militaires ont préféré ne pas le faire à cause des risques posés par les débris pour les personnes au sol. Et aussi car elles estiment que peu d’informations vraiment sensibles ont pu être collectées.