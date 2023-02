États-Unis: une potentielle tuerie de masse empêchée par la police de Los Angeles

Alertée par des riverains, la police de Los Angeles a perquisitionné un appartement, où elle a trouvé, entre autres, deux fusils d’assauts pointés à la fenêtre notamment, ainsi que plus de 1 000 cartouches de munitions. L’occupant des lieux, un jeune homme de 25 ans, a été immédiatement arrêté.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante aux États-Unis, Carrie Nooten

Alors que la Californie été victime de trois fusillades particulièrement meurtrières la semaine dernière, une nouvelle tuerie a certainement été évitée jeudi près de Hollywood.

Braxton Johnson, 25 ans, n’a emménagé dans cet immeuble de Sunset boulevard à Hollywood que récemment. Ses voisins ne pouvaient pas le savoir, mais il était déjà sous le coup d’une enquête pour un crime violent sur la côte est. En revanche, dès qu’il a menacé des riverains ainsi que le personnel de sécurité de sa résidence mardi 1er février, les gardes ont alors appelé la police.

Arsenal

Celle-ci en est sûre, ses agents ont probablement permis de stopper une fusillade en préparation. Car grâce à leur intervention, les policiers de Los Angeles sont tombés sur deux fusils d’assaut munis de chargeurs à grande capacité - des armes totalement interdites en Californie, pointant du 18e étage vers le parc de l’autre côté de la rue. Mais aussi sur 3 pistolets, un fusil de sniper, un fusil à pompe et pas moins de 1 000 cartouches de munitions.

La scène a dû leur rappeler celle du massacre perpétré du 32e étage d’un hôtel de Las Vegas en 2017, où le tireur avait tiré à 1 057 reprises dans la foule et tué 58 personnes - la fusillade la plus meurtrière des États-Unis. Le jeune homme a été inculpé et mis en détention provisoire - avec une caution élevée à 500 000 dollars.

►À lire aussi : États-Unis: le Sénat vote une loi limitant l'accès aux armes (24 juin 2022)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne