Chili: l'île de Mocha coupée du continent suite à des soucis de liaison aérienne

Dans le sud du Chili, l’île Mocha située à une trentaine de kilomètres des côtes est un véritable paradis sauvage et tranquille pour les touristes. Mais depuis plus d’un mois elle s’est transformée en prison pour les 600 personnes qui y vivent de façon permanente.

Avec notre correspondante à Santiago, Naïla Derroisné

Le petit avion qui transportait les habitants de l'île de Mocha vers le continent ne décolle plus et l’entreprise n’a pas les moyens de le réparer. Ce sont donc les résidents qui doivent mettre la main à la poche pour payer des billets jusqu’à 16 fois plus chers. Avec les anciens tarifs de l’entreprise un ticket valait 6 euros. Aujourd’hui, les habitants doivent faire appel à des avions particuliers pour un coût du billet de 94 euros.

« Totalement isolés »

« La différence est énorme ! Et je pense que 80% des habitants de l’île n’ont pas les moyens de payer un tel prix. Ils se retrouvent alors totalement isolés, explique Mariela Hahn qui vit sur l’île Mocha. Les gens sont inquiets et ils se sentent abandonnés. Ça devient compliqué de vivre ici. Et en plus, une grande partie de la population ce sont des personnes âgées ».

Sur l’île, il n’y a aucun médecin, seuls quelques auxiliaires de vie. « Les habitants ne peuvent pas aller faire des examens ou assister à leurs rendez-vous médicaux, car les billets sont trop chers. Il y a des personnes dont l’état de santé est fragile et elles ne peuvent pas faire leurs contrôles, ça pourrait amener à des situations mortelles », prévient la jeune femme.

Aide financière

Mariela qui travaille dans le secteur du tourisme a aussi vu ses dépenses augmenter. « Le prix des aliments périssables qui sont importés par avion, a augmenté de plus de 100% », déplore-t-elle. Les autorités chiliennes ont mis en place une aide financière pour les habitants en attendant de trouver une nouvelle entreprise pour assurer les vols entre l’île et le continent.

