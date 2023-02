L'Argentine va mettre en circulation un nouveau billet de 2000 pesos

La banque centrale du pays sud-américain a annoncé qu’elle allait émettre des billets de 2 000 pesos, qui deviendront la plus grosse coupure en circulation. Une mesure qui intervient alors que le pays est en proie à une à l’inflation galopante et une dépréciation constante de la monnaie nationale.

Ce nouveau billet de 2 000 pesos doit permettre d’alléger les portefeuilles argentins, au sens littéral du terme, explique le correspondant de RFI à Buenos Aires, Theo Conscience. Même si les transactions électroniques sont de plus en plus nombreuses ces dernières années, le liquide reste roi dans une Argentine où de larges pans de l’économie sont toujours informels.

Liasses épaisses

Le billet de 1 000 pesos, le plus important en circulation à ce jour, vaut à peine plus de 5 dollars au taux de change officiel. Une valeur particulièrement faible, qui oblige souvent les Argentins à se déplacer avec d’épaisses liasses de billets, ne serait-ce que pour payer l’addition d’un diner entre amis au restaurant par exemple. En 2017, ce même billet valait 55,5 dollars, soit 10 fois plus.

Cette nouvelle coupure de 2 000 pesos a vocation à répondre à ce problème, mais pour combien de temps ? L’an passé, l’inflation a atteint 94,8%, ce qui signifie que les prix ont quasiment doublé en un an. Et les Argentins, confrontés à la dévaluation régulière de leur monnaie et au strict contrôle des changes, sont habitués à économiser, compter et penser en dollars. Un dollar qui s'échange dans la rue avec 378 pesos alors que le taux officiel est de 195 pesos pour un dollar.

De grands noms de la science

Si la banque centrale n’a pas annoncé de date précise, les médias locaux évoquent une mise en circulation du nouveau billet d'ici à la fin de l’année. Côté symbole, deux grands noms de la science en Argentine seront mis en avant, avec notamment un portrait de Cecilia Grierson, première femme diplômée de médecine en 1886 et Ramon Carrillo (1906-1956), neurochirurgien et neurobiologiste qui fut ministre de la Santé et fit avancer la vaccination. L'Institut Malbran, illustre centre de microbiologie créé en 1916, figurera aussi sur le billet.

