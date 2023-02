États-Unis: Bolsonaro s'adresse à ses partisans lors d'un événement organisé par des trumpistes

Réfugié en Floride depuis fin décembre, Jairr Bolsonaro a prononcé un discours devant quelques centaines de partisans réunis dans un hôtel du groupe Trump à Miami. Un événement organisé par des activistes trumpistes qui ont fait de Bolsonaro, leur nouveau chouchou.

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

Les foules brésiliennes paraissent bien loin. À peine quelques centaines de partisans sont réunis dans un salon du Trump Doral Hotel de Miami pour écouter Jair Bolsonaro. L’événement est organisé par Charlie Kirk un influent activistes pro-Trump. « Le combat contre le marxisme ne connait aucune frontière », dit-il en introduction. En appelant à « une union des populismes de droite américains et brésiliens ».

Sur ces mots l’ancien président du Brésil fait son entrée. Bolsonaro remercie les États-Unis qui l’accueillent depuis qu’il a fui son pays en décembre, deux jours avant l’investiture de son rival Lula. « Je n’abandonnerai pas le Brésil ! C’est dans des moments comme aujourd'hui que je recharge mes batteries ! », lance l'ancien président.

Jair Bolsonaro est un peu chez lui

En Floride, terre trumpiste par excellence, Bolsonaro est un peu chez lui au milieu des conservateurs américains qui partagent des valeurs similaires comme l’explique Melania et Sebastian, un couple américano-brésilien qui a voté à la fois pour Trump et pour Bolsonaro. « Bien sûr, on a beaucoup de républicains ici donc c’est l’endroit parfait pour lui », s'enthousiasme Melania. « Ce sont les mêmes valeurs, donc ça va générer des synergies pour libérer les gens », poursuit Sebastian.

Et alors que son pays a lancé une enquête sur son rôle dans l’attaque du congrès brésilien, Jair Bolsonaro vient de demander une prolongation de six mois de son visa américain.

