États-Unis: des fonds confisqués à un oligarque russe reversés à l’Ukraine

Aux États-Unis, le ministre américain de la Justice, Merrick Garland, a annoncé qu’un premier transfert de fonds russes confisqués à un oligarque russe allait être reversé directement à l’Ukraine. Quelque 5 millions d’euros provenant des fonds gelés de Konstantin Malofeev, qui figure sur la liste des sanctions de Washington, devraient être envoyés rapidement au gouvernement ukrainien.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante aux États-Unis, Carrie Nooten

Il s’agit d’une première pour ce nouvel instrument mis en place par Washington, quelques jours seulement après le début de l’invasion russe en Ukraine, pour aider Kiev à la reconstruction.

Car c’est la première fois que Washington montre concrètement jusqu’où les sanctions mises en place contre les oligarques russes, soutiens de Vladimir Poutine, vont s’étendre. En 2022, quelques jours seulement, après le début de la guerre, Washington a créé cette agence d’élite placée sous la responsabilité du ministère de la Justice américaine, dont le nom est « KleptoCapture ».

Financeur des séparatistes pro-Russes

Sa mission, prendre possession à travers le monde des biens des oligarques russes qui ont été placés sur la liste de sanctions. Et le but est de reverser ces fonds à l’Ukraine pour l’aider à la reconstruction, avant même que la guerre ne soit terminée - c’est l’autre front invisible de cette guerre, ouvert par Washington directement contre la Russie.

Le premier à en faire les frais, c’est Konstantin Malofeev, un homme d’affaires et de médias considéré comme l'une des principales sources de financement des séparatistes prorusses dans l'est de l’Ukraine. Il est dans le viseur de Washington depuis 2014, et jeudi, un juge de New York a fixé le montant qu’il doit et qui sera directement prélevé sur ses actifs confisqués : 5 millions d’euros. Le ministère de la Justice américain avait gelé le compte de Malofeev à sa banque basée à Denver, alors qu'il cherchait à le transférer à un partenaire commercial en violation des sanctions américaines.

►À lire aussi : Guerre en Ukraine: des oligarques russes prennent leurs distances avec Moscou

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne