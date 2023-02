Le parti démocrate modifie le calendrier des primaires pour une formule à l'avantage de Biden

Le parti démocrate a revu, dimanche 5 février, l'organisation de ses primaires, en modifiant le calendrier des votes. Réuni à Philadelphie, le Comité national du parti démocrate a décidé que ce serait désormais la Caroline du Sud qui lancerait les primaires, une décision avantageuse pour le président Joe Biden s'il décide de briguer un second mandat.

C’est une petite révolution pour les électeurs démocrates et pour les analystes. L'Iowa et le New Hamsphire ne donneront plus le « La » au lancement des primaires. C'est un nouvel électorat qui s'exprimera en premier, celui de la Caroline du Sud un État qui compte une importante population afro-américaine.

La réforme doit permettre aux primaires de mieux refléter la diversité de la population américaine, face à l’État du New Hampshire et à l’État rural de l'Iowa, à la population très majoritairement blanche expliquent les élus qui défendaient le projet, avec aussi pour conséquence de faire remonter certains sujets en haut de l’agenda, en début de campagne.

Une suggestion de Biden lui-même

Chez les démocrates des États relégués en deuxième ligne, l’opposition est farouche, mais le parti menace de sanction ceux qui ne se plieront pas à la règle. D’autant que l’ordre des primaires devrait désormais être réexaminé tous les quatre ans.

La réforme est une suggestion du président Biden lui-même. En 2020, c'est une large victoire en Caroline du Sud qui lui avait permis de se relancer après des échecs dans l’Iowa et le New Hamsphire.

Pour l’instant, Joe Biden ne s’est pas déclaré candidat à un nouveau mandat. Mais le cas échéant, la décision du parti devrait lui permettre un bon départ dans la course. La première primaire démocrate aura lieu le 3 février 2024.

