À la Une: de gigantesques feux continuent de dévorer les forêts au Chili

Revue de presse des Amériques

Les incendies de forêt continue de se propager dans le sud et le centre du Chili, déclenchant des évacuations et la déclaration de l'état d'urgence dans certaines régions. (Illustration : le 5 février 2022 à Purèn au Chili)

« Troisième journée de feux de forêt, plus de cinquante foyers actifs », titre La Tercera, à côté d’une impressionnante photo. On ignore si elle a été prise de jour ou de nuit, car la fumée a envahi le ciel : au premier plan, sur une étendue d’eau orange, le ciel embrasé s’y reflète, des bateaux. Derrière eux, une colline, où l’on distingue clairement, malgré le brouillard de fumée, trois brasiers ressemblant à des éruptions volcaniques.

En tout, 71 incendies sont en cours, avec « 24 morts, et plus de 250 000 hectares affectés », titre Emol, qui parle des « incendies forestiers les plus meurtriers depuis dix ans ». Bilan très provisoire, puisque, précise El Mostrador, 26 personnes très gravement brûlées ont été hospitalisées. Le gouvernement, écrit le journal, a indiqué que dix personnes étaient détenues pour leur éventuelle responsabilité dans l’incendie ; il précise qu’il va demander les peines les plus élevées prévues par la loi. « Au-delà des spéculations sur les intentions politiques ou la capacité de réponse des autorités », écrit La Tercera dans son éditorial, « l’enfer que nous vivons avec ces méga incendies de forêt montre que le changement climatique est réel et qu’il touche tout le monde, quel que soit le pays, son gouvernement ou son niveau de développement ».

Enfin, El Mercurio fait sa Une sur « le retour du Ten Tanker, le super avion » américain contre les incendies de retour dans le pays pour la seconde fois avec ses trois réservoirs pouvant contenir en tout plus de 35 000 litres d’eau, qu’il peut décharger sur les feux en quatre secondes.

La saga du ballon-espion

Aux États-Unis, la presse analyse la saga du ballon-espion chinois abattu samedi par Washington. C’est, selon le New York Times « un épisode révélateur du peu de communication entre les États-Unis et la Chine, presque 22 ans après la collision d’un avion-espion américain et d’un chasseur chinois, qui avait amené les deux parties à promettre d’améliorer leur communication de crise ».

Épisode révélateur aussi, selon Politico, qu’aux États-Unis, se comporter comme un faucon vis-à-vis de la Chine ne procure que des bénéfices. « Alors que la Chine reste un partenaire économique crucial, les républicains et de plus en plus de démocrates la positionnent comme une préoccupation politique majeure – et s’en servent donc comme une sorte de bélier (au sens d’arme de guerre) domestique et géopolitique ». Et c’est une mauvaise nouvelle pour les gouvernements européens, note Politico, qui « semblent subir une pression de plus en plus forte de la part de la Maison Blanche, les enjoignant à choisir leur camp et joindre leurs forces contre la Chine – juste au moment où ils espéraient un redoux dans les relations compliquées avec Pékin ».

Grammy Awards : Beyoncé couronnée ?

Ce dimanche, lors des Grammy Awards à Los Angeles, la chanteuse Beyoncé est devenue l’artiste la plus couronnée de tous les temps, remportant quatre nouvelles récompenses qui lui en font en tout 32 depuis le début de sa carrière, compte le site Pitchfork. « Mais pour autant, pourquoi a-t-on l’impression qu’elle a perdue ? », s’interroge le Washington Post. Eh bien, le prix le plus convoité, celui de meilleur album de l’année, lui échappe pour la quatrième fois. Elle remporte le prix du meilleur album électro/dance, mais si cela ne semble pas suffisant, juge le journal, c’est « parce que » ces vingt dernières années, l’Académie a régulièrement échoué à reconnaître les artistes noirs lorsqu’ils étaient à leur pic créatif – pic que Beyoncé dépasse à chacun de ses disques ». En 2017, la chanteuse Adèle, qui venait de la battre, s’interrogeait devant les journalistes : « Mais que doit-elle faire pour remporter le prix du meilleur album de l’année » ? Une question qui, selon le Washington Post, tient toujours.

