Élections en Équateur: retour en force des partisans de l'ancien président Rafael Correa

Le Conseil national électoral équatorien prend son temps pour livrer les résultats des élections locales et du référendum de ce dimanche, marquées par une participation de plus de 80%. Les premiers résultats encore provisoires montrent cependant une tendance très claire : le retour en force des partisans de l’ancien président Rafael Correa, actuellement réfugié en Belgique.

Avec notre correspondant à Quito, Éric Samson

Ils ont beau être plus de 270, peu de mouvements et partis politiques ont fait la fête dimanche soir. À l'exception notable de la Révolution Citoyenne de l’ancien président Rafael Correa, condamné pour corruption il y a trois ans.

Les premiers résultats montrent clairement que le parti Social-Chrétien va perdre son bastion de 30 ans, le grand port de Guayaquil et que la capitale, elle aussi, est tombée dans l’escarcelle des corréistes. Interrogé à la télévision, le probable futur maire de Quito, Pabel Muñoz, n’est pas surpris.

« Les trois provinces les plus peuplées du pays apparemment ont largement voté pour nous. Cela confirme ce que les gens nous disent dans les rues, que le pays a reculé significativement dans tous les domaines ces six dernières années, qu’il est temps d’arrêter le déclin du pays et qu’il faut nous réunir pour pousser ensemble l’Équateur dans la même direction », affirme-t-il.

Alors que ses cadres sont pour la plupart en fuite ou en prison, le mouvement de la Révolution Citoyenne a réussi à priver ses adversaires, mais aussi ses alliés indigènes, de plusieurs de leurs places fortes. Quant au référendum voulu par le président Guillermo Lasso, les premiers chiffres provisoires montrent un rejet des huit questions posées dont celle qui aurait permis l’extradition de trafiquants de drogue équatoriens.

