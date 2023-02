États-Unis: les menus des cantines scolaires ajustés pour lutter contre l'obésité

L’administration Biden a ajusté les normes nutritionnelles dans les cantines des 50 millions d’Américains scolarisés. Le ministère de l’Agriculture a pour objectif de proposer des menus plus sains dès 2025 pour lutter contre le taux d’obésité.

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

Aux États-Unis, 60% des élèves mangent à la cantine, 30% y prennent même leur petit déjeuner. Les repas servis à l’école orientent ainsi très largement la santé des Américains. Avec un taux d’obésité chez les jeunes de près de 20%, le ministère de l’Agriculture a décidé de revoir les normes nutritionnelles.

Il proposait déjà depuis cette année plus de céréales complètes. Là, il demande aux établissements de faire des efforts dès 2025, et par paliers, pour limiter les sucres ajoutés - dans les céréales, les yaourts - et le sel aussi.

Pour l’instant, le ministère a concédé à garder la distribution de lait chocolaté, mais les petites briques aromatisées restent sous haute surveillance et pourraient bien passer à l’as à la prochaine révision.

La dernière fois que le gouvernement fédéral a dicté des normes nutritionnelles, c’était il y a deux ans, sous l’administration Obama - mais l’administration Trump avait permis de réduire les quotas de céréales complètes, de lait allégé et augmenté ceux de sodium. Elle avait aussi été soupçonnée d’avoir favorisé le lobby de la pomme de terre.

